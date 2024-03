Seja nadzornega sveta MLM je bila prekinjena, ker uprava nadzornikom po navedbah predsednice nadzornega sveta MLM Saše Vergan ni dostavila ustreznega gradiva o lanskem nerevidiranem poslovanju MLM. Sejo bodo nadaljevali, ko ga bodo prejeli.

Seje se je udeležil tudi predstavnik lastnika, Slovenskega državnega holdinga (SDH), izvršni direktor Matej Pirc, ki je predstavnikom sindikata in predsednici sveta delavcev MLM Darji Gorjup predstavil zadnje prodajne aktivnosti. Povedal je, da se rok za izdajo zavezujočih ponudb izteče v začetku prihodnjega tedna: »Nadaljevanje postopka bo odvisno od tega, ali bomo pridobili ponudbo, ki bo ustrezala razpisnim pogojem. Če jo bomo, bomo postopek nadaljevali, sicer pa ga bomo verjetno končali že prihodnji teden.« Pirc je še dejal, da so povabilo poslali na 250 naslovov, nezavezujoče ponudbe je oddalo dvanajst interesentov, od katerih je večina opravila skrbni pregled družbe, zgolj trije pa so zaprosili za dodatne podatke.

Še naprej poslovanje z izgubo

Po Pirčevih besedah se MLM kljub znatnim vložkom lastnika še ni finančno prestrukturiral. Še naprej posluje z veliko izgubo, zato so dodatne finančne injekcije SDH po njegovem mnenju negospodarne. To bi bilo tudi v nasprotju s pravili EU, saj bi pomenilo državno pomoč.

SDH je glede očitkovv, da aktivno sodeluje pri pripravi stečaja MLM in da si ne prizadeva za ugodno rešitev za podjetje MLM in njegove delavce, zagotovila, da ne pripravlja nobenega scenarija za stečaj družbe MLM. V MLM posle samostojno vodi uprava družbe, nadzorni svet samostojno in neodvisno nadzira poslovanje, SDH pa se ne vpleta v poslovne odločitve družbe, so izpostavili in dodali, da v SDH niso nikogar od nadzornikov prepričevali ali posegali v njihovo glasovanje. Želijo si le, da bi družba poslovala solventno, zagotavljala donos in da bi prodajni postopek družbe MLM uspešno končali.