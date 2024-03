Potem ko predsednik vlade Robert Golob ni potrdil predloga nove pravosodne ministrice Andreje Katič, da vlada za državni sekretarki na ministrstvu za pravosodje imenuje Aleksandro Spasojević in Andrejo Kokalj, je prišlo do spremembe. Vlada je ob robu današnje seje sporočila, da je bila Kokaljevi, sicer aktualni nadzornici svetnici v službi za nadzor na KPK, prižgana zelena luč za imenovanje. Katičeva je v skladu s tem podala predlog za njeno imenovanje, vlada pa je to že potrdila.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je bil danes imenovan za podpredsednika vlade in uradnega govorca vlade, je ob robu današnje seje vlade dejal, da predlagani imeni nista bili zavrnjeni, kot so poročali mediji, ampak sta bili zgolj »zadržani«. Ker je Kokaljeva trenutno še zaposlena na KPK, bo funkcijo predvidoma nastopila 25. marca. Katičeva bo sicer še danes z Golobom govorila tudi glede druge kandidatke, Aleksandre Spasojević, dolgoletne uslužbenke v državni upravi. Odgovor, ali bo tudi druga kandidatka vendarle potrjena, lahko torej pričakujemo v kratkem.

Pravosodna ministrica bo s premierjem danes predvidoma govorila tudi o doslej opravljenem delu, odkar vodi ministrstvo. Med drugim o posebnem zakonu, s katerim bo vlada poskušala uresničiti odločbo ustavnega sodišča glede plač sodnikov. Pogovor naj bi tekel tudi o prostorih za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani.