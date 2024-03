Načrtovani prevzem murskosoboškega podjetja Osem, ki je po propadu mesnopredelovalnega podjetja Pomurka začelo proizvajati paštete pod blagovno znamko Kekec, je spodletel v ciljni ravnini. Po dolgotrajnih pogajanjih je podjetje O'Pate, ki sta ga septembra lani ustanovila Nace in Cene Oblak, solastnika znanega družinskega podjetja Mesarstvo Oblak, novembra lani prijavilo koncentracijo s podjetjem Osem na Javno agencijo RS za varstvo konkurence (AVK). Takšno dejanje je možno že pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe. Toda nekaj dni po priglasitvi koncentracije sta po naših podatkih Oblakova sprejela odločitev, da podjetja Osem (od zadaj naprej se prebere meso) ne bosta prevzela. Na začetku letošnjega leta je sicer AVK na svojih spletnih straneh pojasnila, da načrtovanemu prevzemu ne nasprotuje.

Razlogov, zakaj ni prišlo do zaključka načrtovanega prevzema, in višine dane ponudbe za Osem Cene Oblak ni želel komentirati. Prav tako ni hotel razkriti, koliko prihodkov in čistega dobička je Mesarstvo Oblak ustvarilo lani. Za predstavo, leta 2022 je pridelalo dobrih 35 milijonov evrov prihodkov, pri čemer je čisti dobiček znašal 889.000 evrov. Višine ponujene kupnine za Osem ni želel razkriti niti njegov direktor in lastnik Miroslav Flisar, povedal pa je, da je bila visoka in zato sprejemljiva. Zakaj se je O'Pate nazadnje premislil glede prevzema, Flisarju ni znano.

Zanimanje za znamko Kekec

Po Flisarjevih pojasnilih je bilo v preteklosti za nakup njegovega podjetja dosti zanimanja. »Star sem več kot 60 let, do upokojitve mi manjka štiri, pet let, naslednikov, ki bi prevzeli Osem, nimam. Vsake toliko časa me je kakšna multinacionalka povprašala, ali bom prodal podjetje, a sem želel, da bi proizvodnja paštet pod blagovno znamko Kekec ostala v slovenskih rokah.«

V preteklem letu je Osem prihodke od prodaje z okoli pet milijonov evrov, kolikor so znašali leta 2022, povišal na več kot šest milijonov evrov, pri čemer čedalje več izdelkov prodajo na tujih trgih. Poleg paštet, ki jih proizvaja pod lastnimi blagovnimi znamkami Kekec, Rožle in Premium, pod katero poleg paštet proizvajajo tudi narezke, Osem izdeluje tudi konzervirane izdelke za trgovske blagovne znamke. V zadnjih nekaj letih so proizvodnjo potrojili. »V dveh mesecih danes proizvedemo toliko izdelkov, kot smo jih pred sedmimi leti v pol leta,« je dejal Flisar. Ob tem je poudaril, da zaposluje 49 delavcev, na katere je zelo ponosen, da vseh naraščajočih stroškov ne morejo prenesti v prodajne cene izdelkov in da je konkurenca v panogi zahtevna, pri čemer imajo na Hrvaškem nižje stroške dela. S Hrvaškega sicer prihaja eden od dveh največjih konkurentov podjetja Osem, podjetje Gavrilović, ki se je v preteklosti sicer zanimalo za nakup paštet znamke Kekec. Drugi konkurent je Atlantic Droga Kolinska, ki je pred leti skupaj z blagovno znamko Argeta prešel v last hrvaškega podjetja Atlantic Grupa. Po prevzemu se paštete znamke Argeta še naprej izdelujejo v Izoli.

Preden je Flisar oziroma njegovo podjetje Osem postalo lastnik blagovne znamke Kekec, je moral prehoditi trnovo pot. V Pomurki je bil zaposlen do leta 1994, ko se je podal na samostojno pot in začel izdelovati paštete. Nekaj let kasneje je najel proizvodni obrat Mesnin Bauman v Račah, približno desetletje zatem pa je načrtoval postavitev lastnih proizvodnih zmogljivosti. Toda v tistem času je Pomurka tako kot njegov lastnik podjetje Mip, v lasti družine Volk, končalo v stečaju. Flisar se je znašel v dilemi: ali zgraditi nove proizvodne zmogljivosti ali pa jih najeti v stečaju Pomurke. Odločil se je za slednjo možnost in najel okoli tri tisoč kvadratnih metrov proizvodnih prostorov, ki so vključevali konzervni obrat in zamrzovalnico. Poleg tega je najel tudi blagovno znamko Kekec.

Tožba in poravnava

Stečajna upraviteljica Pomurke Alenka Gril je proizvodni kompleks nekoč uglednega mesnopredelovalnega podjetja večkrat neuspešno prodajala, konec leta 2000 pa ga je prenesla na ločitveno upnico Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), poznano kot slabo banko. Pred približno tremi leti je DUTB poskušala prodati celoten Pomurkin proizvodni kompleks velikosti 21.000 kvadratnih metrov, a ni bila uspešna. Takrat je bilo možno kupiti tudi posamezne proizvodne sklope, tako da je Osem postal lastnik proizvodnih zmogljivosti, ki jih je pred tem najemal. Še pred tem poslom je Osem v stečajnem postopku Pomurke odkupil proizvodno opremo, ki jo je potreboval za svojo proizvodno dejavnost.

Pred nakupom proizvodnih zmogljivosti je Flisarju uspelo rešiti zagato z blagovno znamko Kekec. Po večletnem najemanju in plačevanju licenčnine jo je v dobri veri odkupil leta 2015 iz stečajnega postopka Mipovega hčerinskega podjetja DML in zanjo plačal 220.000 evrov. Toda nato so nastopile težave, ki so bile posledica dogodkov izpred desetletja. Leta 2006 je namreč Pomurka zastavila blagovno znamko Kekec pri bankah upnicah. Ta blagovna znamka je vsebovala slikovno podobo z otroškim filmskim junakom. V naslednjem koraku je Pomurka registrirala novo blagovno znamko brez slikovne podobe, staro pa prodala podjetju DML. Potem ko je Osem od DML nabavil Kekčevo blagovno znamko, je Grilova na sodišče, kot stečajna upraviteljica Pomurke, vložila tožbo. V njej je zavzela stališče, da Osem namesto kupljene blagovne znamke uporablja blagovno znamko, ki je bila v lasti Pomurke, in zahtevala, da se blagovna znamka, ki jo je kupil od DML, razveljavi. Leta 2018 sta se Osem in Pomurka na sodišču poravnala.