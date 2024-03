Bagnaia je na sobotni sprinterski dirki s četrtim mestom ostal brez stopničk, a je vse nadomestil danes na klasični preizkušnji. Čeprav je bil v kvalifikacijah šele peti, je po odličnem začetku vodil od starta do cilja in brez težav prišel do prve zmage v novi sezoni. Tudi na drugem in tretjem mestu velikih pretresov med dirko ni bilo, zmagovalni oder pa je v prvem nastopu za novo ekipo, Ducati Gresini, za eno mesto zgrešil nekdanji večkratni svetovni prvak Španec Marc Marquez. V soboto je sprintersko dirko dobil Martin pred Binderjem in Špancem Aleixom Espargarojem (Aprilia), slednji je bil danes osmi.