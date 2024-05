Pri simboliki se ne bomo ustavili, so poudarili študenti in izrazili pripravljenost stopnjevati pritiske, dokler FDV in ljubljanska univerza ne sprejmeta njihovih zahtev. Od univerze zahtevajo tudi, da prekine tekoči projekt z izraelskim inštitutom Technion.

Dekan Iztok Prezelj je zatrdil, da se načelo strinjamo in nas ločijo le manjše razlike v dikciji. A to bodo pokazala šele njegova dejanja, so izjavili, potem ko je Prezelj minuli teden v imenu vodstva FDV pojasnil, da je cilj vodstva oblikovanje možnih skupnih stališč s študenti.

Po besedah študentov so tako Slovenija kot ljubljanska univerza in FDV v luči genocida v Gazi dolžne ukrepati hitro in odločno, češ da se o priznanju genocida oz. očitnih dejstev ni kaj pogajati. Prav tako mora Slovenija »kolaboracijo s sionističnimi okupatorji« nemudoma zaključiti, so dodali.

Doslej je zahteve študentov podprlo šest kateder na fakulteti, študentski svet FDV, sedem kateder z drugih univerz, osem nevladnih organizacij, dva akademska inštituta in dva študentska sveta drugih fakultet ter Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO).

Iz ALUO so minuli teden sporočili, da izražajo podporo in solidarnost Palestincem. Vlado so pozvali, naj sledi njihovim zahtevam in nemudoma prizna Palestino. Ob tem so podprli tudi aktiviste, študente in akademike, ki obsojajo genocid in nasprotujejo vojaški podpori Izraelu.

Solidarnost in podporo globalnim študentskim protestom so v petek izrazili tudi na Inštitutu za kriminologijo ljubljanske pravne fakultete. Ob tem so poudarili, da je verjetnost genocida v Gazi v svoji januarski odločbi ugotovilo tudi Meddržavno sodišče (ICJ).

Med drugim so izrazili zaskrbljenost nad »propagiranjem enostranskega narativa o situaciji z omejevanjem pravic do svobode izražanja in mirnih protestov« ter zatiranjem miroljubnih študentskih in drugih protestov s silo in prepovedmi. Opozorili so tudi na neupravičeno instrumentalizacijo obtožb antisemitizma.

Enačenje antisemitizma s kritikami Izraela so označili za absurdno in izredno nevarno. »Najhujše posledice ima tovrstna zloraba izraza antisemitizem seveda za Palestince, saj jih oropa pravice do jasnega opozarjanja na lastno trpljenje in nazadnje pravice do življenja, so zapisali.

Slovenski študenti so se pridružili protestnemu valu v podporo Palestini na fakultetah po vsem svetu. Na FDV nadaljujejo protestno zasedbo predavalnice fakultete, ki se je začela minulo sredo.