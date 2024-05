Ena od novosti novega zakona, ki bo v javni obravnavi do 17. junija, državni zbor pa naj bi ga po napovedih sprejel do konca leta je omejitev oddajanja stanovanj na največ 30 dni na leto. Vendar zakon daje obenem možnost občinam, da te omejitve omilijo, če na njihovem področju ni neravnovesij, če tovrstne ponudbe primanjkuje in če je to skladno s turističnimi cilji občine. Kot so na ministrstvu povedali ob predstavitvi zakona, se zavedajo, da težave v Ljubljani, na Bledu ali v Piranu niso podobne tistim v Slovenj Gradcu, Kočevju ali Radečah. Po predlogu zakona se bo stanovanja lahko še vedno oddajalo brez časovnih omejitev občine, če se bo s spremembo namembnosti spremenilo v poslovni prostor oziroma v gostinski nastanitveni obrat.

Zakon prinaša tudi novosti glede deleža soglasja solastnikov v večstanovanjskih stavbah. Za opravljanje dejavnosti kratkotrajnega oddajanja stanovanj bo potrebno 75-odstotno soglasje drugih etažnih lastnikov in pri tem soglasje vseh etažnih lastnikov mejnih stanovanj. Po predlogu zakona bo lahko največ 15 ležišč v enostanovanjskih in dvostanovanjskih hišah oziroma šest ležišč v primeru večstanovanjskih stavb, kjer ta dejavnost prinaša tudi učinke na sosede, druge etažne lastnike in podobno.

Na ministrstvu so ob tem izpostavili, da bo obvezna predhodna pridobitev soglasja občine, ki bo pogoj za vpis v register, temu pa bo treba priložiti uporabno dovoljenje, pisno soglasje solastnikov, soglasje etažnih lastnikov. Dovoljenje pa bo veljalo tri leta.

Zakon uvaja tudi nove samostojne vrste nastanitvenih obratov, in sicer apartma, šotorišče, postajališče za bivalna vozila, glamping in nadstandardni nastanitveni obrat v naravi, glede katerih bodo posodobljeni tehnični pogoji in pogoji glede storitev.

Z osnutkom zakona ministrstvo posega tudi v obratovalni čas gostinskih obratov. Glavni časovni razpon obratovanja je predviden med 6. uro in 2. uro naslednjega dne izven območij s stanovanji, v stanovanjskih območjih pa je predviden redni obratovalni čas med 6. in 22. uro. Občinam bo ob tem omogočeno, da s splošnim aktom na določenem območju podaljšajo možnosti rednega obratovanja, vendar ne dlje od osnovnega, se pravi od 6. do 2. ure naslednjega dne.

Kot je ob predstavitvi predloga zakona povedal gospodarski minister Matjaž Han, si z novim zakonom želijo podpreti gostinstvo, zmanjšati birokracijo ter zagotoviti večjo dobrobit za lokalno skupnost.