Ko gorijo pisatelji

V življenju, zlasti na Balkanu, je pogosto tako, da ko do človeka pride lepa novica, ga zatem doseže tudi kaj, zaradi česar bi se moral zgroziti in zaradi česar nas smrtnike stisne v prsih. Torej, letošnjo nagrado angleškega PEN za prevedeno književnost so podelili črnogorsko-bosanskemu pisatelju Andreju Nikolaidisu za roman Anomalija. V Sloveniji so bile prevedene in objavljene skoraj vse njegove knjige, Anomalija pa je njegov četrti roman po vrsti, ki je izšel v angleščini.