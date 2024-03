Zadnji petek v februarju so bili potniki na železniški postaji v Celju priča nenavadnemu prizoru. Moški se je nenadoma zgrudil in obležal na tleh, kar so opazili tudi dijaki, ki so bili v tistem trenutku na postaji. Takoj je bilo jasno, da moški potrebuje pomoč, in dijaki niso niti za trenutek pomišljali. Pogumno so pristopili k njemu in začeli izvajati postopke oživljanja, konkretno masažo srca. S tem so 63-letnemu občanu, ki je doživel zastoj srca, tudi rešili življenje. To so bili dijaki Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja ter Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje Maj Debevc, Jernej Kolman, Maj Končan, Maj Josipović in Matija Zeme. »Oni so v ključnem trenutku prepoznali resnost situacije, pogumno in odločno reagirali, takoj poklicali nujno pomoč in začeli masažo srca ter s tem moškemu zagotovo rešili življenje. Brez dvoma gre za izjemne mladeniče z občutkom za skupnost in človeka. In zelo sem vesel, da sem jih lahko tudi osebno spoznal ter se jim zahvalil za njihov hiter in pravilen odziv. Oni so lahko zgled družbi, ki je vse prepogosto pasivna in neodzivna ob stiskah soljudi,« je ob sprejemu dejal celjski župan Matija Kovač, ki se je dijakom v imenu mesta zahvalil za njihovo plemenito dejanje. Hkrati je ta dogodek dokaz, kako koristno je poznavanje prve pomoči.