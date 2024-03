V zahtevnih razmerah so se zelo dobro znašle vse tri Slovenke, ki so bile v prvi petnajsterici po prvi vožnji. V finalu pa se je izkazala s 23-leti najmlajša članica ekipe. »Pred tekmo sem čutila nekaj nervoze, a sem vedela, da drugega kot popoln napad mi ne preostane. Vesela sem, da sta mi uspeli dve res solidni vožnji in se veselim finala v Saalbachu,« je dejala Dvornik (+2,04). Andreja Slokar je slalom na Švedskem končala na 18. mestu (+2,83), Ana Bucik je slovenske nastope zaokrožila na 21. mestu (+2,97).

Na slalomskem finalu sezone 16. marca v Saalbachu bosta nastopili Slokar, 18. v slalomskem seštevku zime, in Dvornik, ki je v razvrstitvi discipline prišla do 21. mesta. Bucik, še lani in predlani osma in šesta slalomistka sezone, je na 27. mestu seštevku slaloma izpadla iz petindvajseterice tekmovalk, ki lahko tekmujejo na finalnem slalomu sezone. Shiffrin je nastopila na svoji prvi tekmi po 44 dneh. Odsotna je bila vse od padca 26. januarja na smuku v Cortini d'Ampezzo, ko si je poškodovala vez v levem kolenu.

Z zmago je še pred zadnjim slalomom sezone osmič osvojila slalomski kristalni globus. To je bil njen že 16. kristalni globus. V svoji zbirki ima ob petih velikih za skupno zmago sezone, še dva veleslalomska in en superveleslalomski. Sloviti Ingemar Stenmark je v seštevkih sezone osemkrat slavil v slalomski razvrstitvi in osemkrat v veleslalomski, bil je tudi trikrat na vrhu seštevkov.

Slalom v Areju je na drugem mestu končala Hrvatica Zrinka Ljutić, ki je za Shiffrin zaostala velikih 1,24 sekunde, tretja je bila Švicarka Michelle Gisin (+1,34). Shiffrin ima sicer zgolj še teoretične možnosti za šesti veliki kristalni globus. Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je prevzela najboljši položaj v boju za skupno zmago vodi s prednostjo 345 točk pred Shiffrin. Do konca so še štiri tekme, le na slalomu lahko Shiffrin nadoknadi zaostanek, saj ga Švicarka ne vozi.

Shiffrin je v boju za seštevek zime prehitela tudi Italijanka Federica Brignone, ki je v nedeljo nastopila na svojem komaj drugem slalomu v sezoni ter Švicarki odščipnila štiri točke kot na koncu 27. Razlika med prvo in drugouvrščeno znaša 282 točk.

Shiffrin je po premoru potrdila status najboljše slalomistke na svetu, tako po številu uvrstitev na zmagovalni oder na tekmah v slalomu (83) kot tudi po številu slalomskih zmag. Teh ima že 59. Stenmark, ki je prevladoval na slalomih v osemdesetih, je zbral 81 slalomskih stopničk, od tega 40 zmag. Američanka je zmagala na osmi tekmi v sezoni, šesti slalomski. To je bila njena sedma zmaga na tekmah svetovnega pokala v Areju.

Po prvi vožnji je vodila z zgolj dvema stotinkama prednosti, v finalu pa je bila znova zelo prepričljiva. »Res je bilo lepo dirkati, vnovič sem lahko občutila živce in vsa druga možna čustva. Sem zelo ponosna tako na mojo ekipo kot tudi nase, da sem pokazala takšno smučanje. Druga vožnja..., mislim, da je to bilo moje najboljše smučanje. Res sem vesela, da sem to lahko pokazala v tej sezoni,« je bila v izjavi za Eurosport zadovoljna 28-letna Shiffrin.