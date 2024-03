Katalonska policija Mossos d'Esquadra je razbila domnevno skupino ponarejevalcev, ki naj bi prodajala ponarejena dela britanskega uličnega umetnika Banksyja. Naprej naj bi jih prodajali prek antikvariatov, dražb in spletnih platform. Računali so po okoli 1500 evrov na umetnino. Prijeli so štiri osumljence, ki jih preiskujejo zaradi suma prevare in kršitve pravic intelektualne lastnine.

Preberite še: Fenomen Banksy: Kar počnemo, odmeva v neskončnost

V hišni preiskavi v Zaragozi, kjer naj bi skupina imela svoj sedež, so katalonski kriminalisti zasegli devet del. Odkrili so najmanj 25 kupcev ponaredkov iz Španije, Nemčije, Švice, s Škotske in iz ZDA. Žrtve so mislile, da so kupile originalna dela Banksyjevega projekta Dismaland, nekakšne parodije Disneylanda iz leta 2015, ki ga je umetnik opisal kot družinski zabaviščni park za neprimerne otroke.

Certifikat z Diano

Po navedbah policije sta se dva osumljena na pot ponaredkov odpravila zaradi finančnih težav, ki so ju pestile. Ponaredke sta sprva prodajala po zmernih cenah, za okoli 80 evrov. Nato pa je tretji osumljeni, tudi vodja celotne operacije, distributer, ki pozna delovanje umetniškega trga, v sodelovanju z »zainteresiranim distributerjem« ponaredil certifikate Banksyja. Da so ti ponarejeni, je ugotovila družba Pest Control, ki skrbi za certificiranje umetnikovega opusa.

Sicer pa si lahko obiskovalci do srede aprila v samem centru Ljubljane ogledajo razstavo Banksyja.

Ker Banksyjevih del ni tako težko ponarediti, poleg tega pa so izjemno priljubljena, so med najbolj ponarejenimi v svetu umetnosti. Umetnik si je zato omislil certifikat v podobi nezakonite valute 10 funtov, na kateri je podoba princese Diane. Deluje tako, da gre polovica pretrganega bankovca z originalom, drugo polovico pa obdrži umetnik.

Anonimnost je ključna

Zanimivo je, da je uspel kljub več desetletjem ustvarjanja razvpiti Banksy nekako skriti svojo pravo identiteto. Anonimnost je zanj ključna. Prihaja iz Velike Britanije, redno se uvršča na seznam najvplivnejših Otočanov. Star naj bi bil okoli 45 let. Mogoče še kako leto več. Njegovi grafiti so se najprej pojavili na vlakih in zidovih Bristola okoli leta 1993, kmalu je začel svoj talent deliti tudi na Dunaju, v San Franciscu, Barceloni, svoje umetnine podtika tudi v največje, najbolj prestižne galerije na svetu kot so pariški Louvre ali pa galerija Tate v njegovi domovini. Zadnja leta je najbolj poznan po grafitih, ki jih je ustvaril na porušenih zidovih na vojnih območjih – tako v Ukrajini kot v Palestini. Je satirik, kritik aktualnih družbenih razmer, ki še vedno ne more verjeti, koliko denarja so pripravljeni ljudje odšteti za njegove stvaritve. Njegovo Deklico z balonom so leta 2021 na dražbi pri Sothesby's v Londonu prodali za skoraj 22 milijonov evrov, papir s podobo pa je le nekaj trenutkov zatem spolzel skozi okvir oziroma mehanizem z rezili …