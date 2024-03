»Globalni odpor proti pravicam žensk ogroža, v nekaterih primerih pa tudi zmanjšuje, napredek tako v državah v razvoju kot v razvitih državah,« je v govoru ob 8. marcu dejal prvi mož ZN. Ob tem je poudaril, da krize po svetu - od revščine in lakote do podnebnih nesreč, vojn in terorizma - najbolj prizadenejo prav ženske in dekleta.

»Do leta 2030 bo več kot 340 milijonov žensk in deklet še vedno živelo v skrajni revščini - približno 18 milijonov več kot moških in dečkov,« je izpostavil. Po njegovih besedah je to žalitev za ženske in dekleta, v luči česar je države pozval k pospešenemu ukrepanju na področju enakosti spolov.

Ob sedanjem tempu napredka bo namreč po oceni Guterresa do popolne enakopravnosti spolov preteklo še več kot 300 let. Dodal je, da morajo biti prizadevanja v okviru ukrepanja usmerjena k odpravi nasilja nad ženskami in izboljšanju dostopa do izobraževanja zanje. Povečati je treba tudi število žensk na vodilnih položajih, v gospodarstvu, politiki, prizadevanjih za mir in varstvu okolja.

Ob današnjem prazniku žensk so sicer po vsem svetu potekali shodi. V Afganistanu so majhne skupine žensk protestirale proti omejitvam pri zaposlovanju, a v zasebnih prostorih, saj so talibanske oblasti aktivistke pregnali z ulic. V Pakistanu je več sto žensk opozorilo na nadlegovanje na ulicah, dolžniško delo in nezadostno zastopanost žensk v parlamentu.

K odpravi nasilja nad ženskami so v luči številnih nedavnih primerov femicidov pozivali na shodih po Italiji, različne demonstracije v podporo žensk pa so med drugim potekale tudi na Japonskem, v Veliki Britaniji in na Kosovu.