S svojo idejo sta se podali na različna tekmovanja in si na enem od njih »prislužili« svoj ustanovni kapital v višini 60.000 evrov. Najeli sta pisarno in programerja, ki je naredil aplikacijo, s pomočjo katere sta povezali podjetja in iskalce priložnostnih zaposlitev med mladimi do 23 let, ter začeli iskati naložbenike, ki bi bili pripravljeni investirati v njuno poslovno idejo. Nastala je platforma JuniorJob in kljub temu, da so se jima sošolci ob ustanavljanju podjetja posmehovali, njuni starši pa so podvig razumeli bolj v smislu najstniškega iskanja lastne identitete, je bila vrednost njunega podjetja že po prvem letu delovanja ocenjena na več milijonov evrov. Danes ima njuna platforma več kot 60.000 uporabnikov, dekleti pri 21 letih vodita 13-člansko ekipo zaposlenih in se lotevata drugega kroga iskanja naložbenikov v njuno podjetje.