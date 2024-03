Podporo ji je na tajnem glasovanju namenilo 400 delegatov, 89 jih je bilo proti, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz EPP.

Von der Leyen, ki ni imela protikandidata, se je v nagovoru pred glasovanjem zahvalila svojim strankarskim kolegom za zaupanje in podporo ter dejala, da ji je v največjo čast služiti Evropski uniji.

»Naša miroljubna in združena Evropa je pred izzivi kot še nikoli doslej. S strani populistov, nacionalistov, demagogov. Naj gre za skrajno desnico ali skrajno levico,« je dejala von der Leyen v svojem govoru na kongresu.

»Njihov cilj je enak: hočejo poteptati naše vrednote in uničiti našo Evropo. In mi, EPP, tega ne bomo nikoli dovolili,« je zatrdila Nemka.

Predsednik EPP Manfred Weber je ob odprtju dvodnevnega kongresa v sredo Ursulo von der Leyen pohvalil kot trdno voditeljico, ki lahko računa na podporo velike večine članic, in dodal, da bo Evropa z njo na čelu v dobrih rokah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med udeleženci kongresa so bile tudi delegacije slovenskih strank SDS, NSi in SLS, pri čemer so pri SDS in SLS že pred glasovanjem sporočili, da von der Leyen ne nameravajo podpreti.

EPP je v sredo na kongresu v Bukarešti sprejela tudi svoj volilni program, v katerem se je zavzela za varno Evropo in krepitev obrambnih zmogljivosti EU v koordinaciji z zvezo Nato. Napovedala je tudi zavzemanje za interese kmetov, malih in srednje velikih podjetij ter nadaljnjo podporo Ukrajine.