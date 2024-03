»Železniška postaja Gluškovo je bila tarča napadov Ukrajine,« je na Telegramu zapisal regionalni guverner Roman Starovojt. Obstreljevanje je poškodovalo električno omrežje, zaradi česar sta postaja in bližnja vas Kulbaki ostali brez elektrike, je dodal. Po napadu je po njegovih besedah izbruhnil požar, ki so ga hitro omejili.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ponoči nad Belogorodom, še eno regijo ob meji z Ukrajino, uničili tri ukrajinske drone, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tarča ukrajinskih napadov so bili tudi cilji v regiji Kursk in mesto Voronež, ki je od meje oddaljeno nekaj več kot 200 kilometrov.

Iz Rusije, zlasti iz obmejnih regij, od začetka ruske agrsije nad Ukrajino februarja 2022 pogosto poročajo o ukrajinskih napadih z brezpilotniki. Ti so usmerjeni zlasti proti ruski energetski infrastrukturi, kar v Kijevu označujejo za upravičen povračilni ukrep in odgovor na ruske napade na ukrajinsko infrastrukturo.

Tarča tovrstnega napada je bilo danes tudi skladišče goriva v vasi Dolgove v regiji Belgorod, ki je le štiri kilometre oddaljena od meje z Ukrajino, pri čemer je zgorel vsaj en rezervoar. Napad je potrdil neimenovan vojaški obveščevalni vir v Kijevu, poroča AFP. Po navedbah ruskih regionalnih oblasti žrtev ni bilo.

Ukrajina uničila rusko vojaško ladjo v Črnem morju

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (GUR) je danes sporočila, da so ukrajinske sile ponoči uničile rusko vojaško ladjo Sergej Kotov v Črnem morju ob obali polotoka Krim,. Rusija incidenta za zdaj še ni komentirala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina je rusko korveto uničila s pomorskimi droni, je pojasnil tiskovni predstavnik GUR Andrij Jusov. »Glede njene posadke podrobnosti še preiskujemo. So mrtvi in ranjeni. Vendar se je verjetno nekaterim članom posadke uspelo evakuirati,« je še dodal.

Po družbenih omrežjih je zaokrožil tudi posnetek napada, na katerem je videti več pomorskih dronov, ki so se približevali ruski korveti. Ta je streljala na tarče v vodi, dokler je ni pretresla močna eksplozija. Ruska ladja je bila sicer v preteklosti že večkrat tarča ukrajinskih napadov, jeseni pa naj bi bila v napadu z dronom huje poškodovana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija si je Krim in večji del teritorialnih voda v bližini priključila leta 2014. Krim in ruska črnomorska flota sta bila od začetka ruske invazije februarja 2022 pogosta tarča ukrajinskih napadov. Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak pa je nedavno dejal, da je ruska črnomorska flota simbol okupacije, in dodal, da se ne sme nahajati na ukrajinskem Krimu.