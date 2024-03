Premier Robert Golob pa je pred glasovanjem v obrazložitvi imenovanja Andreje Katič na ministrski položaj povedal, da gre za zelo primerno kandidatko. Izpostavil je njene dolgoletne političane izkušnje tako na lokalnem kot nacionalnem nivoju, pomembno pa se mu zdi tudi, da je naloge ministrice na pravosodnem resorju že opravljala.

V strankah koalicije so izrazili podporo Katičevi za novo pravosodno ministrico. Po oceni SD, Svoboda in Levica ima bogate politične izkušnje in potrebno znanje za vodenje pravosodnega resorja. Dobro se zaveda tudi vseh izzivov, ki jo čakajo v pravosodju, so poudarili na današnji seji DZ. Med prioritetnimi izzivi so med drugim ureditev problematike plač v pravosodju in soočenje z bojem proti korupciji. Od nove ministrice pa pričakujejo tudi, da bo proučila ozadje afere s spornim nakupom stavbe na Litijski cesti in da bodo odgovorni prevzeli odgovornost za svoja ravnanja v zvezi s tem.

Pričakovanje, da bo nova ministrica razčistila nakup stavbe na Litijski cesti, so izrazili tudi v opoziciji. V luči afere z nakupom stavbe na Litijski cesti po mnenju NSi ne gre zaupati zgolj ugotovitvam dosedanje ministrice Dominike Švarc Pipan, ki bi morala pred nakupom stavbe odrediti lastno cenitev. Od nove ministrice pričakujejo tudi, da bo povrnila zaupanje v pravosodje in pravno državo. V SDS pa so ocenili, da Katič sicer razume pereče teme pravosodja, vendar konkretnih rešitev za to področje ne podaja.

Katičeva napovedala takojšnje pogovore glede sodniških plač

Današnji dan sicer mineva v znamenju hišnih preiskav zaradi nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, ki je z ministrskega stolčka odnesla njeno predhodnico Dominiko Švarc Pipan. Novoizvoljena ministrica s podrobnostmi še ni seznanjena, je dejala v izjavi po izvolitvi. Pričakuje pa, da bo z njimi seznanjena ob primopredaji poslov, predvidoma danes popoldne. Zatem bo za skupno mizo sedla tudi s sodelavci na ministrstvu, ki »niso tako ali drugače v kakšni preiskavi«, je napovedala.

Med prvimi nalogami, ki jo čakajo, so pogovori s predstavniki pravosodja, predvsem o uresničitvi odločbe ustavnega sodišča glede plač sodnikov. Kot je že napovedala v predstavitvi pred matičnim odborom DZ, bo vlada to urejala s posebnim zakonom, predvidoma še v prvi polovici leta. Katičeva se bo tako že v sredo sestala s predsednikom vrhovnega sodišča Miodragom Đorđevićem, za četrtek pa je predsednik vlade Robert Golob sklical sestanek s pravosodnimi deležniki.

Ob izvolitvi je Katičeva poudarila, da na resor prihaja v zahtevnem obdobju, nadeja se, da bo v sodelovanju z DZ, ki jo je danes imenoval na ministrsko funkcijo, tudi z izboljšanjem zakonodaje ravnala v »dobrobit pravne države ter državljank in državljanov Republike Slovenije«. Napovedala je še, da bo najverjetneje danes do konca dneva sprejela odločitev o svojih najožjih sodelavcih in tako vladi v četrtek v imenovanje predlagala imena novih državnih sekretarjev na ministrstvu za pravosodje.