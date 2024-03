Pred ogledom filma v ljubljanskem Cinplexxu so goste s svojim obiskom presenetili tudi znani slovenski igralci, ki so posodili glasove slavnim animiranim junakom. Še posebna pozornost je pred projekcijo veljala legendarnemu dramskemu igralcu in gledališkemu režiserju Iztoku Valiču, ki je tokrat s svojim glasom stopil v čevlje ponosnega gospoda Pinga, očeta slavnega Poja. Animiranim likom so posodili svoje glasove še: Klemen Slakonja (Po), Sara Gorše (Zhen), Karin Komljanec (Kameleon), Rok Kunaver in režiser sinhronizacije Uroš Buh. Film si je med prvimi ogledalo tudi več znanih Slovenk in Slovencev.

Slavna panda med nominiranci za oskarja

Leta 2008 je uvodno poglavje franšize Kung fu panda, ki je bilo nominirano za oskarja, postalo najbolj dobičkonosen izvirni animirani film studia DreamWorks Animation in je lansiralo franšizo, ki je v blagajnah po vsem svetu zaslužila več kot 1,8 milijarde dolarjev.

Zgodba gledalce vrne v Dolino miru, kjer prebiva eden najslavnejših in najbolj neverjetnih mojstrov kung fuja na svetu, zmajev bojevnik Po, ki ponovno doživlja neverjetne prigode v novem poglavju priljubljene franšize studia DreamWorks Animation z naslovom Kung fu panda 4.

Animirano komično avanturo, v kateri bo Po skušal preprečiti zlobni čarovnici, da zavlada in iskal svojega naslednika, je režiral Mike Mitchell (ki je režiral filma Troli in Shrek 4 za vedno), sorežiserka je Stephanie Ma Stine (She-Ra and the Princesses of Power), producentka filma pa Rebecca Huntley (ki je producirala animirani film Barabe).

Glavnim animiranim likom novega poglavja slavne franšize so svoje glasove posodili Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston, Ian McShane in Ke Huy Quan, v Sloveniji pa bo od četrtka, 7. marca, dalje na ogled sinhronizirana različica.