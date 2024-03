Zmanjšanje škodljivih izpustov bi jim pokvarilo ekonomiko

Tehnična neizvedljivost je ključen argument, na katerega so Salonit Anhovo in njegovi delavci oprli svoje nasprotovanje spremembi zakona, ki zaostruje mejne vrednosti izpustov za sosežigalnice. »Tehnično je izvedljivo, je pa res, da so za to potrebne velike prilagoditve proizvodnega procesa, ki stanejo,« je jasen dr. Niko Samec z mariborske strojne fakultete. Trhlih argumentov nasprotnikov je še več.​