»Preiskujemo, ali so bile komunikacije v sektorju zračnih sil prestrežene,« je sporočila tiskovna predstavnica nemškega obrambnega ministrstva in pojasnila, da o vsebini domnevno prestreženega pogovora ne more povedati ničesar. Dodala je le, da je nemška protiobveščevalna služba že sprožila vse potrebne ukrepe.

Nemška tiskovna agencija dpa je danes izvedela, da so strokovnjaki potrdili pristnost 30-minutnega posnetka, ki ga je v petek objavila vodja ruske državne televizije RT Margarita Simonjan. Na njem visoki častniki nemških zračnih sil razpravljajo o napadu na polotok Krim oziroma o možnostih namestitve manevrirnih raket taurus nemške izdelave.

Teme pogovora vključujejo tudi usmerjanje raket na cilje, kot je most, ki prek Kerške ožine Krim povezuje z Rusijo, pa tudi uporabo raket, ki sta jih Kijevu zagotovili Francija in Velika Britanija. Na posnetku je tudi politično občutljiva omemba, da imajo Britanci »nekaj ljudi na terenu« v zvezi z namestitvijo njihovih manevrirnih raket Storm Shadow, ki so jih poslali v Ukrajino.

Za videokonferenco je nemška vojska namesto tajnega notranjega vojaškega omrežja uporabila platformo Webex.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je danes sporočila, da Rusija od Nemčije zahteva pojasnila. »Poskusi, da bi se izognili odgovorom na vprašanja, se bodo šteli za priznanje krivde,« je dejala.

Nemški kancler Olaf Scholz je danes ob robu obiska v Vatikanu obljubil temeljito in hitro preiskavo objave posnetka razprave med častniki, ki jo je označil za zelo resno zadevo.

Predsednica odbora za obrambo v bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann pa se je v odzivu za medijsko skupino Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zavzela za izboljšanje varnosti in protiobveščevalne dejavnosti v Nemčiji, ki je na tem področju po njenih besedah očitno ranljiva.

Ukrajina Nemčijo sicer že dolgo prosi za dobavo raket taurus, ki lahko dosežejo tudi do 500 kilometrov oddaljene cilje. Nemški kancler Olaf Scholz je doslej to možnost zavračal, češ da bi to povzročilo le zaostritev konflikta.