Po besedah evroposlanca Nemca, ki je v Rimu vodil delegacijo SD, je Schmit izjemen komisar, ki je v iztekajočem se mandatu uresničil eno ključnih zavez stranke pred volitvami leta 2019, in sicer uvedbo evropskega okvira minimalne plače.

»Nicolas Schmit je edini pravi odgovor na potrebe Evrope danes,« je ocenil. Ob tem je izrazil prepričanje, da bo evropske socialna demokracija z njim po junijskih volitvah postala vodilna politična sila.

Poudaril je potrebo po naprednih proevropskih silah, ki bodo sposobne ponuditi odgovore na pereče socialne, okoljske in druge spremembe. »PES se na evropske volitve (...) odpravlja z jasnim načrtom za Evropo, ki si jo želimo vsi – socialno, demokratično in trajnostno,« so sporočili.

Nemec je temu dodal, da je manifest stranke osnova za socialno, demokratično, trajnostno, strpno in feministično Evropo, zasnovano na močnih javnih sistemih ter človekovih pravicah. »Ponosen sem, da smo Socialni demokrati del največje progresivne sile v Evropi, kar prepričljivo dokazujemo od volitev do volitev,« je dejal.

Ob tem se je obregnil ob, kot je dejal, konservativno politiko predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki da ni bila sposobna ponuditi pravih odgovorov na aktualne krize. »Nemoč in neodziv na izraelsko agresijo pomeni soodgovornost Evrope za katastrofo v Gazi, ki kaže izrazito genocidno naravo,« je še ocenil. Po njegovem mnenju je bil medel tudi odziv evropskih institucij na energetsko krizo in inflacijo.

Da so socialni demokrati zagotovilo za varnost in prihodnost Evrope, je na kongresu poudaril tudi španski premier Pedro Sanchez. »Socialna država in solidarnost med državljani sta nam omogočili, da smo premagali tako resne dogodke, kot je pandemija,« je dejal in se v imenu socialistov zavezal gradnji boljše in enakopravne Evrope.

»Na področju dela in varnosti moramo najti prave rešitve za resnične probleme z ukrepanjem v korist državljanov. Vsi morajo biti prepričani, da v Evropi nihče ne bo zapostavljen,« pa je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA povedal portugalski premier Antonio Costa.