Po najnovejših podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je bilo v incidentu ubitih 115 ljudi, kakih 760 pa jih je bilo ranjenih. Osebje ZN, prvo, ki je po več kot tednu dni obiskalo sever Gaze, je bilo v petek nekaj več kot dve uri v bolnišnici Al Šifa v Gazi, kamor so dostavili zdravila in gorivo. Kot je sporočil tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric, naj bi v bolnišnici Al Šifa po incidentu sprejeli več kot 700 ranjenih, od tega jih je kakih 200 še vedno v bolnišnici. Po navedbah predstavnikov ZN imajo številni ranjeni strelne rane.

Izraelske sile streljale na Palestince, ko so čakali na humanitarno pomoč

Zdravstvene oblasti v Gazi so v četrtek sporočile, da so izraelske sile streljale na Palestince, ko so čakali na dostavo humanitarne pomoči. Izrael je sicer potrdil, da so vojaki streljali, vendar so za smrt ljudi okrivil množico, ki je obkrožala tovornjake s pomočjo rekoč, da so bile žrtve poteptane ali povožene. Kasneje so s tanki zapeljali na mesto poboja in se sklicevali na občutek ogroženosti. V EU so že pozvali k neodvisni preiskavi okoliščin.

A Humanitarian Aid Massacre happened in Gaza today. Hungry Palestinians gathered waiting for food aid. Israel shot them. This wasn't aerial bombardment. This was a ground-level assassination. 104 innocent civilians were killed. pic.twitter.com/Ucm0X2eqYT — Khalissee (@Kahlissee) February 29, 2024

Iz sveta so se po incidentu zvrstile obsodbe nasilja, pozivi k takojšnji prekinitvi ognja in k neovirani dostavi humanitarne pomoči po vsej Gazi. Oblasti v Italiji in Španiji so medtem pozvale k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, Turčija pa je Izrael obtožila, da je zagrešil nov zločin in obsodil prebivalce Gaze na še večjo lakoto. »Dejstvo, da Izrael tokrat cilja na nedolžne civiliste v vrsti za humanitarno pomoč, je dokaz, da si zavestno in kolektivno prizadeva uničiti palestinsko ljudstvo,« je med drugim sporočilo turško zunanje ministrstvo. »Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ubil več kot 100 Palestincev, ki so prosili za hrano. To se imenuje genocid in spominja na holokavst,« pa je na omrežju X zapisal kolumbijski predsednik Gustavo Petro.

»Omejevanje dostave hrane je resna kršitev mednarodnega humanitarnega prava,« se je na družbenem omrežju X odzval Josep Borrell, visoki zunanjepolitični predstavnik EU. Oglasilo se je tudi slovensko zunanje ministrstvo in obsodilo streljanje izraelskih sil na Palestince ter ponovno pozvalo k takojšnji prekinitvi ognja, zaščiti civilistov ter zadostni dostavi humanitarne pomoči po vsej Gazi.