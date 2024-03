Ob vikendih zastoji na primorki do konca marca

Minulo soboto so zastoji na primorski avtocesti pokvarili načrte marsikateremu vozniku v smeri proti Obali. Ta dan so dela potekala na dveh nadvozih med Brezovico in Vrhniko, isti dan so tudi sanirali poškodovano vozišče na odseku med Postojno in Razdrtim.