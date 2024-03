V letošnjem letu se bo začela rekonstrukcija še enega nadvoza čez ljubljansko obvoznico, in sicer nadvoza Ižanske ceste. Mestna občina Ljubljana že išče izvajalca, ki bo prenovil približno 1,9 kilometra dolg odsek z nadvozom. Sočasno bo moral urediti površine za pešce in kolesarje. Iz projekta za izvedbo je razvidno, da je predvidena širitev nadvoza za skupno 3,2 metra, tako da bo po novem širok 10,7 metra.

Družba Igmat je med aprilom in junijem 2022 opravila podroben pregled stanja nadvoza, ki je bil zgrajen leta 1988. Nadvoz je po oceni družbe Igmat v dokaj slabem stanju, saj so ugotovili večje število poškodb na nosilni konstrukciji in veliko nekonstrukcijskih poškodb. Nekatere poškodbe, ki sicer ne vplivajo na stanje konstrukcije, pomenijo grožnjo za varnost prometa, saj obstaja bojazen, da bi se deli betona oluščili in padli na vozišče avtoceste. V Igmatu so izpostavili, da so nekatere poškodbe posledica zamakanja, tudi zaradi neustrezno speljanih cevi za odvodnjavanje. Na vozni površini nadvoza so opazili razpoke, narivanje asfalta in oblikovanje kolesnic. Opozorili so tudi na veliko število razpok na obeh pločnikih.

Iz dokumentacije, ki jo je občina objavila z javnim naročilom, je razvidno, da bodo v času prenove nadvoza potrebne polovične prometne zapore na južni obvoznici. Kaže, da bo zaprto po eno smerno vozišče, promet pa bo v času zapore v obeh smereh potekal po drugem smernem vozišču, in sicer bosta v vsako smer urejena po dva vozna pasova.

Ta projekt bosta sofinancirali občina in Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars). Občina in Dars sta v preteklih letih že sofinancirala prenove dveh drugih nadvozov čez ljubljansko obvoznico. Lansko leto je bila zaključena prenova nadvoza Dunajske ceste, leto prej pa prenova nadvoza Podutiške ceste čez obvoznico.

Velja spomniti, da občina vzdolž Ižanske ceste že od začetka leta 2023 gradi kanalizacijo za odpadno vodo, sočasno pa ureja še vodovod, odvodnjavanje meteorne vode, cestno razsvetljavo, telekomunikacijske in električne vode, površine za pešce in kolesarje, zasadila naj bi tudi drevored. Dela potekajo večfazno, občina je najprej začela na odseku med Botaničnim vrtom in Jurčkovo cesto.

Zapora dela Vilharjeve ceste Od ponedeljka do predvidoma 11. marca bo zaprto smerno vozišče Vilharjeve ceste na odseku med Dunajsko in Železno cesto v smeri proti Železni. Dostop do parkirišč južno od Vilharjeve ceste bo dovoljen, so sporočili z Mestne občine Ljubljana, kjer pojasnjujejo, da bo na zaprtem delu ceste potekala prestavitev kanalizacijskega zbiralnika. Avtobusi, ki na poti proti Železni cesti z Dunajske zavijejo na Vilharjevo cesto, bodo v času delne zapore vozili po obvozu.