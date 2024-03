#intervju Milan Dekleva,​ pisatelj, glasbenik, novinar: Stvar je še hujša, kot se zdi: zgodovina ni črta napredovanja​

Milan Dekleva je komparativist, pisatelj, ki piše poezijo, romane, eseje, librete, je prevajalec iz angleščine in italijanščine, skupaj sva gulila novinarske klopi v kulturni redakciji Dnevnika. Kasneje je bil urednik kulturne redakcije ter otroških in mladinskih programov na RTVS. Je glasbenik, skladatelj, član ansambla Salamander; in nekoč je bil izvrsten ragbist. Ob vsem tem je v vsaki od teh leg eden naših najbolj tankovestnih premišljevalcev sveta. Nedavno se je v vlogi libretista lotil paradigmatske srednjeveške zgodbe o Heloizi in Abelardu, o učenki in učitelju, o prepovedani ljubezni in njenih posledicah. Libreto je uglasbil Peter Kopač, premiero pa je ta komorna opera pod naslovom Heloiza (in Abelard) doživela januarja v Cankarjevem domu.