V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na severovzhodu bo povečini suho, drugod bodo nastajale krajevne plohe. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo bo ponekod še pihal jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska slika: Nad severnim in osrednjim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Oslabljena vremenska motnja je prešla Slovenijo. V višinah doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo oblačno, predvsem v krajih zahodno in južno od nas bo nastalo nekaj ploh. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami predvsem v krajih zahodno in južno od nas.