V končnico najmočnejšega regionalnega tekmovanja so se neposredno uvrstili celovški KAC, Fehervar, Salzburg, Bolzano, Black Wings Linz in VSV Beljak, ki so v rednem delu zasedli prvih šest mest. V boju za zadnji mesti za izločilni del sezone pa so se pomerila moštva, ki so redni del končala na mestih od 7 do 10.

Že po dveh tekmah si je končnico zagotovila ekipa Pioneers Vorarlberg, ki je dvakrat premagala Innsbruck.

V drugem paru sta ostala Pustertal in SŽ Olimpija, Južni Tirolci so prvo tekmo doma dobili s 3:0, SŽ Olimpija pa drugo prav tako na svojem ledu s 6:2. Odločal je današnji obračun, ki se je končal šele po podaljšku z golom Richarda Schofielda v 75. minuti.

Pred današnjo tekmo je bila statistika ekip precej izenačena. Doslej sta v tej ligi odigrali 14 tekem, zmagali sta vsaka na sedmih, na Južnem Tirolskem pa so bili z razmerjem 5-2 boljši domači. V tej sezoni je v rednem delu ljubljanska zasedba dobila tri od štirih tekem (6:3 in 4:3 po podaljšku doma, 4:2 v gosteh in poraz s 3:6 v gosteh).

Danes so bolje začeli zeleno-beli. Zdržali so prvo prednost domačih z igralcem več že takoj na začetku, potem pa sta Žiga Pance s podajo in Maris Bičevskis s preusmeritvijo ploščka pred golom poskrbela za vodstvo. A so ga gostje tudi hitro zapravili; v pol minute so namreč dobili dva gola, pri prvem je slabo posredoval vratar Lukaš Horak, ki mu je plošček ušel v gol, pri drugem pa je Matthias Mantiger spretno s strelom med nogami plošček še spravil v gol. A še pred koncem prve tretjine je bil izid 2:2, potem ko je Marcel Mahkovec po dvojni podaji z Villejem Leskinenom premagal Jacoba Smitha.

V nadaljevanju je spet prva zapretila Olimpija prek Bineta Mašiča, potem pa tudi zadela. Plošček je na modri linije udaril Aleksander Magovac, pred golom je Pance uspešno zakrival pogled vratarju in Olimpija je vodila, resda šele po ogledu posnetka, ko so sodniki gol potrdili. Olimpija pozneje ni izkoristila igralca več na ledu, ob koncu tretjine pa je bilo nekajkrat vroče pred vrati Horaka, a se je češki vratar izkazal.

Spet pa je klonil v 43. minuti, ko so domači spet izkoristili nezbranost v obrambi, Mats Frycklund pa je zadel za izenačenje. Do konca rednega dela sta imeli obe ekipi obdobja, ko sta prevladovali, a še kakšnega zadetka ni bilo, tako da je šla tekma v podaljšek.

V tem pa so bili izrazito boljši domači. Večji del se je igra odvijala pred Horakom, ki se je nekajkrat izkazal z odličnimi obrambami, toda gostje so imeli tudi dvakrat igralca manj. Ob drugi takšni prednosti pa so hokejisti Pustertala ušli v protinapad in ga končali z zmagovitim zadetkom.

Takoj po koncu dvoboja so najboljše ekipe izbrale četrtfinalne tekmece. KAC je izbral Pioneers Vorarlberg, Fehervar današnjega zmagovalca Pustertal, Salzburg pa Black Wings Linz. Bolzanu je ostala neizbrana ekipa, VSV Beljak. Prve četrtfinalne tekme bodo že v nedeljo.