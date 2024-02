Včerajšnja smrt več kot 110 Palestincev med dostavo humanitarne pomoči blizu izraelske nadzorne točke v mestu Gaza je eden najhujših incidentov od začetka vojne 7. oktobra, resno pa lahko ogrozi tudi pogajanja v Katarju med Hamasom in Izraelom o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev.

Kaj natančno se je zgodilo na obalni cesti blizu mesta Gaza, je bilo včeraj predmet različnih razlag in obtožb, očitno pa so nekateri umrli zaradi pod streli izraelskih vojakov, nekatere pa so povozili tovornjaki.

Nekaj sto metrov dolg konvoj tovornjakov s človekoljubno pomočjo je izraelsko nadzorno točko prestopil v zgodnjih jutranjih urah. Kmalu zatem so se okoli njega zgrnili prebivalci območja, kjer vlada kritično pomanjkanje vseh dobrin. Izraelska stran priznava, da so vojaki na nadzorni točki začeli streljati proti nekaterim, ker naj bi se približevali in predstavljali grožnjo. Trdijo pa, da je bilo streljanje vojakov omejeno. Vozniki tovornjakov naj bi v begu pred streli zapeljali stran in do smrti povozili čakajoče v gruči, ki so hoteli do humanitarne pomoči. Še 280 ljudi je bilo ranjenih.

Biden se je zmotil

Palestinski predsednik Mahmud Abas je dejal, da gre za »umazan pokol izraelske okupacijske vojske«. Izrael trdi, da je najprej nastal kaos ob prihodu pomoči in da so mnogi umrli v stampedu ali pa so jih povozili tovornjaki, ko so se hoteli umakniti. Potem pa naj bi nekateri Palestinci krenili proti izraelski vojski in tanku, ki je začel streljati. Izrazil je tudi dvome o palestinskih navedbah o številu žrtev.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je obsodil dogodek, njegov podsekretar za humanitarne zadeve Martin Griffiths pa je dejal, da »nas Gaza celo po skoraj petih mesecih brutalnih sovražnosti še vedno lahko šokira«. Skupno število žrtev v Gazi je od Hamasovega napada na Izrael 7. oktobra in izraelskega posega preseglo 30.000, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje pod Hamasovo vlado.

Bela hiša je pozvala k preiskavi dogodka, predsednik Joe Biden pa je na vprašanje, ali bo zapletel pogajanja med Izraelom in Hamasom o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev, odgovoril: »Vem, da jih bo.« Biden je v ponedeljek dejal, da upa na dogovor do konca tedna, zdaj pa je dejal, da se to verjetno ne bo zgodilo.