V začetku decembra so Francozinje na svetovnem prvenstvu v Stavangerju na Norveškem slovenske rokometašice v skupinskem delu tekmovanja premagale z 31:27 (17:15). Na koncu so izbranke legendarnega Oliviera Krumbholza, ki jih s triletnim presledkom (2013 do 2016) vodi vse od leta 1998, osvojile naslov svetovnih prvakinj, Slovenke pa so bile enajste. Vendar z igro, ki je obetala, kar za včerajšnjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Velenju ne moremo reči, saj so Francozinje prišle do svoje najvišje zmage v medsebojnih dvobojih. Doslej je bila to zmaga v Granollersu na svetovnem prvenstvu leta 2021, ko je bilo 29:18.

Francozinje, ki so tudi aktualne olimpijske prvakinje, so v Velenje prišle praktično v isti zasedbi, s katero so prišle do svojega tretjega naslova svetovnih prvakinj, medtem ko se je v slovensko reprezentanco po poškodbi vrnila Elizabeth Omoregie. Igrali sta tudi najboljša strelka slovenske reprezentance Ana Gros, ki je tudi pred tokratno reprezentančno akcijo imela nekaj zdravstvenih težav zaradi zloma nosu, ter krožna napadalka Valentina Klemenčič. Prav po njunih golih so Slovenke sredi prvega polčasa gostjam dvakrat pobegnile za dva gola. Z delnim izidom 5:1 so bile Francozinje tiste, ki so v 24. minuti pobegnile za dva gola (10:8). Takšna je bila njihova prednost tudi ob odhodu na odmor.

Če so si slovenske rokometašice v prvem polčasu zaslužile pohvale za igro v obrambi, so v začetku drugega Francozinje hitro prišle do petih golov prednosti. V 37. minuti je za 18:13 zadela Sarah Bouktit, tekma pa je bila odločena sedem minut pozneje, ko je bilo po golu Paulette Foppa že 24:17. »Ne vem, kaj se je zgodilo v drugem polčasu. Dejstvo je, da so Francozinje boljše, vendar si poraza s petnajstimi goli razlike ne bi smele dovoliti ne glede na to, da so bile na drugi strani svetovne prvakinje. Žal mi je tudi zaradi številnih gledalcev, ki so bili na tekmi,« slabe volje po visokem porazu ni skrivala Ana Gros, ki je bila s šestimi goli najboljša strelka tekme.

Francozinje so prišle do svoje tretje zmage v kvalifikacijski skupini 4, v kateri so oktobra že premagale Italijanke in Latvijke. To je uspelo tudi Slovenkam, ki bodo 4. aprila gostovale v Latviji, tri dni pozneje pa bodo v Ljubljani gostile Italijanke. Vse to pa bo za izbranke Dragana Adžića samo ogrevanje za olimpijske kvalifikacije, ki bodo od 11. do 14. aprila v Ulmu.