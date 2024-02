La Bougie Du Sapeur je začel izhajati leta 1980, ko je skupina prijateljev 29. februarja v šali izdala satirični časopis. »Ko je bila prva številka razprodana v dveh dneh, so prodajalci časopisov zahtevali več izvodov, zato smo rekli v redu, a šele čez štiri leta,« je povedal urednik Jean d'Indy.

Tudi danes ga izdaja skupina prijateljev. »Srečujemo se v baru in ob pijači izmenjujemo ideje. Zelo se zabavamo, in če se zabavajo tudi bralci, je to češnja na torti,« je dodal d'Indy.

La Bougie Du Sapeur je oblikovan kot običajen časopis z rubrikami o politiki, športu, mednarodnih zadevah, umetnosti in ugankah, le da so vsi članki napisani v šaljivem tonu..

Eden od člankov z naslovom »Vsi bomo inteligentni« denimo govori o tem, kako bodo zaradi umetne inteligence preverjanja znanja postala povsem odveč, drugi članek pa o tem, kaj morajo moški vedeti, preden postanejo ženske.

Pod rubriko mednarodne zadeve je objavljen prispevek, ki Francoze spominja, katerega od sodobnih britanskih premierjev je najlažje pozabiti - Liz Truss. Na področju športa pa uredništvo priporoča ustanovitev nagrade Winstona Churchilla za prvo osebo, ki bo izločena iz olimpijskih iger. V časopisu izhaja tudi večdelna zgodba, na naslednji del katere bodo bralci morali počakati do leta 2028.

Časopis ni na voljo na spletu in ga je mogoče kupiti le v trafikah. Letošnjo izdajo so natisnili v nakladi 200.000 izvodov, cena pa znaša 4,90 evra. »Upam, da smo vsaka štiri leta svež zrak. Dandanes se morajo ljudje znati smejati,« je dodal d'Indy.