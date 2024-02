Nenavadnih in redkih pojavov, povezanih z vremensko razigranostjo, kar ne neha biti konec. Za uverturo v meteorološko pomlad bo nad naše kraje prisopihal saharski pesek. »V tem tednu lahko pričakujemo povečano koncentracijo puščavskega prahu, ki bo največja od srede naprej. Posledica takega vremena je razvoj ciklonskega območja na Jadranu, ki bo s svojim okrepljenim južnim vetrom poskrbelo za 'avtocesto prahu' med Afriko in Evropo,« so poročali na spletnem vremenskem obveščevalcu Meteoinfo Slovenija in vsem tistim, ki jih preganja obsesivno-kompulzivna motnja glede javne podobe njihovih avtomobilov, predlagali, naj z umivanjem svojih lepotcev počakajo, saj bo glavno vlogo pri tem opravil kar dež.

Bo pa puščavski drobir nedvomno razveselil tiste, ki med počitnicami, ki se danes končujejo tudi za drugi del Slovenije, niso hoteli ali pa si niso mogli privoščiti bližnjega srečanja s kakšno bolj oddaljeno znamenito puščavsko državo, da se bodo lahko vsaj enkrat od blizu seznanili s tem modernim turističnim čudežem narave. Zakaj bi sploh potovali, če pa so potovanja stresna, je ugotovil imitator, radijski in televizijski voditelj Tilen Artač. Kot se je izpovedal za revijo Suzy, je pred kratkim poslušal odlično predavanje na temo, kako stresno je pravzaprav oditi na počitnice. »To je empirično dokazano. Zato bi bilo pravilneje od fraze 'grem si spočit' reči 'grem se zmatrat'. Pa potem prihod na neznano destinacijo, navajanje na novo okolje in drug ritem življenja, tam popito pivo ali tri. Vse skupaj se nabere in ni čudnega, da bi ob vrnitvi domov v resnici potreboval dopust od dopusta,« je oznanil Artač.

Škof pozablja na dan žena

Za tiste, ki so utrujeni od počitnic in morajo počivati, pa prihajajo novi stresni dnevi. Ob začetku pomladi nas čakajo kar štirje marčevski prazniki. Dan žena, 40 mučenikov, materinski dan in velikonočna nedelja. Prvemu po vrsti, ki ga praznujemo prihodnji petek 8. marca, so se posvetili v reviji Lady, kjer so prišli do ugotovitve, da je dan žena hkrati tudi praznik rož, saj se na predstavnice nežnejšega spola s pozornostjo ne spomnijo le moški, temveč tudi ženske same. Izbrali so nekaj posameznikov iz svojega telefonskega imenika in jih povprašali, na katere ženske se spomnijo ob tem prazniku in kakšna je ta njihova pozornost: »So to rože vseh vrst, nageljčki, vrtnice, tulipani ali lončnice, samo da lepo cveti?« se je glasilo glavno vprašanje. Pevec Marko Vozelj je na primer razodel, da ga na 8. marec vežejo še posebej lepi spomini, saj je imel prav na ta dan pred 49 leti svoj prvi javni nastop, pel je namreč na krajevni proslavi. »Ko sem bil mlajši, so se v vseh delovnih organizacijah delili rdeči nageljni dekletom in ženam. Ob tem prazniku se spomnim na svoje najdražje, zagotovo sta to žena in mama. Mora pa biti to večkrat na leto. Običajno podarjam cvetje, rezano ali lončnico,« je dejal Vozelj. Nasprotno od njega je igralec Janez Škof, kar se tiče praznikov in rož, bolj pozabljive narave. »Vedno pozabim, da je dan žena, tako da nisem dober pri tem. Ko sem bil pa majhen, sem se večkrat spomnil in sem običajno obdaril mamo s kakšno knjigo ali rožami,« je pojasnil Škof.

Konec zime in prihod pomladi sta v zadnjih vzdihljajih februarja, kot kaže, praznovala tudi zaljubljeni predsednik vlade Robert Golob in njegova srčna soplesalka Tina Gaber. Kot so poročali v Slovenskih novicah, je minulo nedeljo nekdanja misica in lobistka na instagramu objavila fotografijo iz dvigala – to je menda med vplivneži vseh vrst zelo priljubljen prostor za fotografiranje –, v katerem sta skupaj s poglavarjem vlade vidno sproščena in nedeljsko oblečena v trenirko in obuta v bele športne copate. »Trenirkarji pa to …« je na imaginarno tablo napisala Gabrova, ki, kot so pribeležili kronisti z Novic, vsakokrat, ko objavi fotografijo ali posnetek s svojim partnerjem in predsednikom vlade, sproži takšne in drugačne komentarje. Na nedeljsko fotografijo iz dvigala se je med drugim odzval celo nekdanji poslanec (LDS), pozneje minister in v izbruhu covida (2020) uradni govorec »kriznega štaba« v Janševi vladi Jelko Kacin, kot so ga orisali pred javnostjo. »Ob polni luni je nenavadnega obnašanja vedno več, bilo in bo, a ta dva sta na svojem oblaku in na svojem planetu. Se mi pa zdi, da on vse bolj srepo gleda in tudi vse bolj ogorčeno in agresivno nastopa. Ni dobro, nelagodje se vse bolj širi, samorefleksije pa od nikoder,« je zapisal nekdanji prvi govorec Slovenije.

Porscheji znanega pevca

Nekaj primerov nenavadnega obnašanja je minule dni zapazila tudi voditeljica informativne oddaje na Kanalu A Nuša Lesar, ki je ugotovila, da »ne glede na to, koliko se ukvarjaš s človeškim vedenjem, bo to vedno ostalo uganka«, kot je navedla v svoji javni zabeležki, ki jo je razposlala v svet in splet. Za tiste, ki jim je ni uspelo ujeti, so jo še enkrat predočili zainteresiranim bralcem in klikalcem na portalu Govori.se. »Zadnje čase opažam urejene moške v srednjih letih, ki niso brezdomni, zadeti ali pijani, ki lulajo na prostem. Ne govorim o tistem, ko greš v klanec in te zagrabi ter se greš polulat v gozd. Govorim o lulanju sredi mesta, zadnjič sem enega videla na bencinski črpalki, ko da 'lulija' ven in lula v steno ali v drevo. Nešteto lokalov je zraven,« je obelodanila Lesarjeva in še nadgradila svoje zgražanje nad javno podobo nekaterih urejenih moških v srednjih letih: »Če bi bila hudobna, bi rekla, da so moški psi, ampak ne maram posploševanja, pa še pse imam rada. Človek, nisi kuža, ne moreš lulati v parku.«

Konec zime je očitno navdahnil tudi Jana Plestenjaka, ki si je po poročanju portala Metropolitan.si omislil nov avto. Kot so naznanili, je Plestenjak sicer znan kot velik ljubitelj avtomobilov in skozi njegove garaže je šlo v preteklosti kar nekaj izjemnih avtomobilov, s tem da, kot so namignili, je z nekaterimi spletel tudi prav poseben odnos. »V to kategorijo spadajo tudi avtomobili znamke Porsche, ki jo zelo ceni. V njegovi garaži se jih je izmenjalo že kar nekaj, med drugim legendarni 911 carrera 4S generacije 993, za katerega mu je od vseh najbolj žal, da ga je prodal, a v zadnjem času očitno strast do Porschejev pri njem zapolnjuje model 911 GT3 touring zadnje generacije (992). Jan si ga je omislil v črni barvi, glede na to, kolikokrat je v njem opažen, pa se očitno v avtu odlično počuti. Plestenjaka so v objektiv ujeli v Ljubljani, s porschejem, na katerega si je namestil tudi posebno, personalizirano registrsko oznako JP, pa se precej vozi tudi po Obali, kjer živi. Opažen je bil namreč tudi na portoroški promenadi,« se je glasil podroben raport o Janovi novi zveri v garaži, kot so poimenovali njegovo novo prevozno sredstvo. Seveda niso pozabili omeniti, koliko je nova zver tudi vredna, po njihovih izračunih naj bi Plestenjak za porscheja, ki ga poganja šestvaljni bencinski motor in do 100 km/h pospeši v zgolj 3,4 sekunde, merilnik hitrosti pa se ustavi pri 318 km/h, odštel nekaj čez 200.000 evrov, brez dodatne opreme, kot so še omenili.