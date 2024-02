»Neznanec je s fizično silo sprehajalko porinil na tla in jo spolno nadlegoval,« so o dogodku, ki se je prejšnjo nedeljo, 18. februarja, okoli pete ure popoldan pripetil na gozdni sprehajalni poti v Novem Mestu, povedali na Policijski upravi Novo mesto.

Moški v priporu

Po prijavi, ki so jo prejeli naslednji dan, so kriminalisti in policisti začeli iskati osumljenega. Kriminalisti so izvedli ogled kraja kaznivega dejanja, zbrali so tudi vsa obvestila. Na podlagi opisa so uspeli identificirati 25-letnega osumljenca s Kosova, ki so ga novomeški policisti prijeli prejšnjo sredo, 21. februarja. Ovadili so ga zaradi spolnega napada, preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor. Moškemu grozi od šest mesecev do deset let zapora.

Iščejo morebitne druge žrtve

Preiskava še ni končana, saj kriminalisti preverjajo, ali je 25-letni osumljenec morebiti napadel še koga. Policija žrtve ali očividce poziva, naj se zglasijo na novomeški policijski postaji ali pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. »Prijavo lahko podajo tudi kriminalistom na policijski upravi in sicer pisno, osebno, po telefonu ali v elektronski obliki,« še sporočajo.

Na terenu več policije

Na območju novomeške policijske uprave v zadnjih letih niso obravnavali spolnih napadov, storjenih na podoben način. »V konkretnem primeru pa smo z intenzivno in obširno preiskavo storilca uspeli hitro prijeti in občanom zagotoviti varnost,« še navajajo. Takoj po prijavi dogodka so na lokalnih sprehajalnih poteh okrepili prisotnost policije. Na terenu so bili tako policisti v civilnih oblačilih kot tudi policisti konjeniki in vodniki službenih psov.

Vsem občanom svetujejo, da v primeru nasilja in nadlegovanja – ne le na javnih krajih, ampak tudi v domačem okolju – čim prej zberejo pogum in poiščejo pomoč. Vse, ki za nasilje vedo, pa pozivajo, naj se ne obrnejo stran, temveč žrtvi pomagajo, obenem pa pokličejo tudi 113. Zavedajo se še, da kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za žrtve pomenijo enega najhujših posegov v njihovo osebnostno celovitost. Zato odkrivanju storilcev in preprečevanju tovrstnih dejanj namenjajo vso pozornost.