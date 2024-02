Nacionalisti vseh dežel, združite se!

Solza ji je polzela po licu. Italijanska premierka Giorgia Meloni ob bazoviški fojbi ni skrivala čustev. Prvič je bila tam prisotna kot predsednica vlade. Poprej je že obiskala fojbo kot mlada aktivistka skrajnodesničarske stranke, ki je okrog sebe zbirala nostalgike fašizma. Takrat ni bilo ljudskih množic. Spomin na povojne poboje in eksodus italijanskega prebivalstva iz Istre so dolga desetletja v Italiji gojile predvsem skrajna desnica in ezulske organizacije, ki so nenehno poudarjale, kako je njihova tragedija pozabljena. Prav zaradi tega je italijanska predsednica vlade v svojem govoru izpostavila pomembnost, da so ti dogodki postali del kolektivne nacionalne zavesti.