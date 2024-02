Nujnost zbliževanja ločenih resničnosti

Slovenska gledališča bodo morala letos zaradi nezadostnih programskih sredstev zmanjšati število predvidenih premier – približno tako je sporočilo, ki so ga v minulih tednih posredovala vodstva javnih zavodov s polja uprizoritvene umetnosti. Na ministrstvu za kulturo, kjer se sicer radi pohvalijo z dosežki trenutnega mandata, ob tem niso bili pretirano navdušeni – sploh zato, ker so, kot poudarjajo, skupni znesek podpore slovenskim gledališkim hišam v zadnjih dveh letih občutno povečali, pri tem pa javnim zavodom priskočili na pomoč tudi z dodatnimi sredstvi zaradi draginje, novimi zaposlitvami ter navsezadnje z različnimi investicijami in obnovami. Vsaj na prvi pogled bi se tako utegnilo zazdeti, da imamo opravka z dvema vzporednima resničnostma: v eni gledališki direktorji opozarjajo, da jim zmanjkuje denarja za produkcijo predstav, v drugi glavni financer pojasnjuje, da so javni zavodi po dolgih letih kadrovskih siromašenj in finančnih rezov naposled deležni pristnega razumevanja njihovega položaja ter primerno okrepljenih vložkov.