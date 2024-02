Ministrica naslavlja in pridobiva

Kot zvesti prejemniki napovednika dogodkov kmetijskega ministrstva za prihajajoči teden smo se razveselili sporočila, da bo nova ministrica Mateja Čalušić vendarle, prvič, obiskala evropsko prestolnico Bruselj in se udeležila zasedanja evropskega sveta za kmetijstvo in ribištvo, katerega osrednja in zelo aktualna tema bo »iskanje skupnih rešitev za hiter in strukturen odziv EU na krizo v kmetijskem sektorju«. No, naše veselje je bilo kratkotrajno, ker smo pozneje iz tega istega resorja prejeli sporočilo za javnost, da se je zasedanja evropskega sveta na omenjeno temo »s strani Slovenije udeležila državna sekretarka Eva Knez«, ki da je »poudarila, da Slovenija pozdravlja predloge evropske komisije za poenostavitev obstoječih pravil skupne kmetijske politike«.