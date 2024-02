Po njenih trditvah, ki jih je objavila na Youtubeu, so dve leti potekala pogajanja o zamenjavi Navalnega, ki naj bi vključevala še dva v Rusiji zaprta Američana, na drugi strani pa ruskega agenta Vadima Krasikova, ki so ga v Nemčiji obsodili za umor nekdanjega poveljnika čečenskih upornikov v Berlinu leta 2019. Dejala je, da so bila pogajanja,v katerih so sodelovali tudi Američani in Nemci, 15. februarja zvečer v zaključni fazi, naslednji dan pa je Navalni umrl med prestajanjem 19 letne zaporne kazni v sibirski kazenski koloniji.

Oblasti trdijo, da je umrl naravne smrti, kritiki ruskega režima pa, da so ga ubili. Pevčihova trdi, da si je Putin premislil v zadnjem trenutku, »ker ni prenesel misli, da bi bil Navalni svoboden ... noro ga je sovražil in vedel je, da ga Navalni lahko premaga«, zato naj bi ga dal ubiti.

Navalni se je sicer januarja 2021 prostovoljno vrnil v Rusijo po zdravljenju v Nemčiji zaradi zastrupitve z živčnim strupom novičok, čeprav je bilo bolj ali manj jasno, da ga bodo ruske oblasti prijele. To se je tudi zgodilo, sledile so obsodbe in prestajanje kazni. Kot trdi Pevčihova, pa je po ruskem napadu na Ukrajino februarja 2022 »postalo jasno, da se Putin ne bo ustavil pred ničemer« in da je treba Navalnega spraviti iz zapora »za vsako ceno in pod nujno«.