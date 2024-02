Belgijski kmetje, ki so se jim pridružili tudi kolegi iz nekaterih drugih držav, so se danes odpravili proti Bruslju, kjer poteka zasedanje ministrov držav članic EU. Po podatkih policije je bilo ob 11. uri na mestnih ulicah in cestah že okoli 900 traktorjev, ki so večinoma v okolici institucij EU, poročajo belgijski mediji.

Razmere v belgijski prestolnici so vse bolj napete. Na več krajih so protestniki zakurili ogenj, med drugim zažigajo pnevmatike. Policija skuša požare pogasiti z vodnimi topovi. Kmetje so poleg tega na cesto, ki povezuje staro mestno jedro z evropsko četrtjo, stresli pnevmatike, pomešane z blatom. Prebili pa so tudi eno od policijskih cestnih blokad.

🚨🌎 Meanwhile in Brussels Farmers smash through Police Barricades to protest outside EU HQ & Agricultural summit today Taking the fight to the EU’s doorstep - they are revolting against Climate Communism. Support the Farmers unless you want to be chowing down on insect gruel pic.twitter.com/sws2hQX212 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 26, 2024

Zaradi protestov je promet po mestu močno oviran. Policija je sicer zaradi napovedanih protestov že zgodaj zjutraj zaprla več predorov in dve postaji podzemne železnice v bližini evropskih institucij. Ljudem je svetovala, naj se proti središču mesta ne odpravijo z avtomobili.

Kmetje so v Bruslju protestirali že v začetku meseca ob zasedanju voditeljev držav članic, vendar pa niso zadovoljni z dosedanjim ukrepanjem EU. Kot so v pozivu na proteste zapisali v sindikatu valonskih kmetov Fugea, je treba Evropsko komisijo »znova spomniti« na težave. »Vrnili smo se, da bi spomnili na našo glavno zahtevo, to je zagotoviti dostojne prihodke za kmete. Zato je treba končati politiko proste trgovine in deregulacije trgov, «je povedal predstavnik Fugee Timothee Petel.

The farmers’ demos hitting Brussels ratcheted up a notch today with tractors destroying and overrunning police barriers. Last time they protested, the EU wound back on some climate ambition, but agri ministers meetings today aren’t likely to repeat that.pic.twitter.com/G0VKj4MUyu — Jack Parrock (@jackeparrock) February 26, 2024

Predlagani ukrepi komisije, kot so začasno odstopanje od določenih okoljskih zahtev in administrativna razbremenitev, so po njegovih besedah potrebni, vendar pa ne naslavljajo ene izmed njihovih prioritet - zagotovitev pravičnih cen.