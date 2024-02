Dvig, ki bo veljal z aprilom, bo državnemu in lokalnim stanovanjskim skladom prinesel več sredstev, tudi za obnovo fonda neprofitnih stanovanj. Kot so pojasnili na ministrstvu za solidarno prihodnost, gre za osnovo, po kateri se določa višina najemnine v neprofitnih stanovanjih. Po navedbah ministrstva bodo lahko tako državni in lokalni stanovanjski skladi več sredstev namenili za obnovo fonda neprofitnih stanovanj. »S tem se bo posredno povečala tudi možnost za ustavitev negativnega trenda odprodaje občinskih neprofitnih stanovanj, ki jih občinski skladi prodajajo, da pridobijo nujna sredstva za vzdrževanje svojega fonda,« so zapisali v sporočilu za javnost. Izpostavili so, da so najemnine v neprofitnih stanovanjih še vedno dostopne, saj bo njihov dvig razmeroma nizek. »Socialno šibkejši bodo še naprej upravičeni do subvencije neprofitne najemnine, katere znesek se bo prav tako uskladil,« so zapisali.