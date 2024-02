Kot so sporočili iz Pentagona, so napadli 18 tarč na osmih različnih lokacijah. Ciljali so podzemna skladišča orožja, sisteme zračne obrambe, drone, rakete in radarje, so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa še pojasnili na ameriškem obrambnem ministrstvu.

Hutijevci, ki obvladujejo velike dele jemenskega ozemlja, trdijo, da ladijski promet napadajo iz solidarnosti s Palestinci, ki več kot štiri mesece trpijo pod izraelsko ofenzivo.

V enem od teh napadov v Adenskem zalivu so hutijevci 18. februarja zadeli ladjo Rubymar, ki ji grozi, da bo potonila. Kot je v soboto opozorila ameriška vojska, zaradi tega območju grozi okoljska katastrofa, saj da je plovilo prevažalo 41.000 ton gnojil. Na to nevarnost je opozoril tudi premier mednarodno priznane jemenske vlade Ahmed bin Mubarak, še navaja dpa.