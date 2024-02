»Mnogi trdijo, da je Evropa danes daleč od ljudi. Mi pa trdimo, da si morajo ljudje Evropo priboriti nazaj, in na tem bo temeljila naša volilna kampanja,« je na novinarski konferenci povedal Baier.

Poudaril je, da so ljudje razočarani nad politiko vladajočih strank, češ da te ne zagotavljajo dostojnega življenjskega standarda. »Ljudje se zato obračajo k skrajni desnici, mi pa jim želimo ponuditi alternativo,« je dodal in ocenil, da se bo na letošnjih evropskih volitvah okrepila skrajna desnica.

Na vprašanje o morebitni pridružitvi nedavno nastale nemške stranke Združenje Sahre Wagenknecht (BSW) stranki Evropske levice je poudaril, da identiteta te stranke še ni popolnoma oblikovana. »Nisem prepričan, ali se stranka opredeljuje kot leva. Če se, bo verjetno njen naravni dom Evropska levica,« je dodal.

Stranka Evropske levice je danes potrdila tudi svoj volilni program, katerega prednostne naloge so med drugim boj za nižje življenjske stroške, boj proti podnebnim spremembam, boj proti neofašizmu, krepitev državljanskih pravic, krepitev miru in demokracije ter krepitev javnih storitev in socialnih pravic.

Kot je pojasnila koordinatorica slovenske Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko, prednostne naloge temeljijo na enakosti, solidarnosti in zavezanosti zelenemu prehodu.

»Naše vrednote so pravičnost, solidarnost in tovarištvost. Upiramo se kapitalizmu, ki izkorišča tako ljudi kot naravo. Skupaj verjamemo, da lahko samo na temeljih trajnostnega razvoja, pravičnosti za vse, odpravi diskriminacije in uporu proti skrajni desnici, zgradimo enotno in solidarno Evropo,« je še dodala.

Walter Baier je avstrijski politik in ekonomist. Politično dejaven je postal že v času študija ekonomije, ko je bil leta 1977 izvoljen za predsednika Komunistične študentske zveze in leta 1981 nasprotoval kandidaturi neonacistične skupine na volitvah v študentski zbor, je sporočila Evropska levica.

Med letoma 1994 in 2006 je bil predsednik Komunistične stranke Avstrije (KPÖ) in urednik avstrijske revije Volksstimme. Decembra 2022 je bil izvoljen za predsednika Evropske levice, od takrat pa zagovarjal potrebo po preoblikovanju evropske politike, da bi se z družbenimi in ekološkimi izzivi spoprijela v korist večine.