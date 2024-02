Nespodobna vprašanja nacionalne varnosti

Ko sem se še učil multilateralne diplomacije v dunajskem Hofburgu, v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), sem na neki razpravi o nacionalnih manjšinah v vzhodni Evropi vprašal, kako je s tem na Zahodu, pri Špancih glede Baskov in Kataloncev, pri Francozih glede Korzičanov, pri Italijanih glede Južnih Tirolcev in Slovencev. Nastala je neprijetna tišina, vprašanje je ostalo brez pravega odgovora. Zahodni diplomat, izkušeni stari maček, me je po zasedanju dobrohotno poučil, da so takšna vprašanja ne samo neprimerna, temveč tudi nespodobna in provokativna. Na Vzhodu so kršitve pravic manjšin (bile) posledica nedemokratičnih političnih sistemov, na Zahodu pa so to notranji problemi demokracije. Razumel sem – kar je dovoljeno Jupitru, ni dovoljeno volu!