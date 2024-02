Ne le da sta dekleti, obe krščansko vzgojeni, na predsodke naleteli doma, težavno jima je bilo tudi najti cerkev, ki bi ju sprejela in jima omogočila, da se pri mašah počutita dobrodošli. Potem sta celo naleteli na cerkev, kjer njuna istospolna usmerjenost ni bila problematična. Betty ​bi tudi ​ lahko pela v pevskem zboru, a le pri vajah, kajti cerkev ni želela, da bi na nastopih kazala napačen vzor mladim. Po dolgem iskanju sta dekleti obupali, Betty pa se je domislila, da bi ustvarila kar svojo cerkev, ki bi poleg različno spolno usmerjenih v celoti sprejemala osebe LGBT. Dekleti sta se zdaj podali v iskanje somišljenikov, ustrezne stavbe za cerkev in pastorja, ki bi bil pripravljen v cerkvi maševati. Želeli bi si tudi manj rigoroznega poteka maše. Kot je Betty dejala za BBC, naj bi bila nova cerkev kraj, kjer bi lahko vsakdo počel, kar želi. »Ta cerkev ne bi bila prostor, kjer bi se nenehno bralo. Morali bi tudi plesati in se izražati tako, kot se najbolje izražate. To je vrsta cerkve, ki bi jo rada ustanovila.« Dekleti bi se radi poročili prihodnje leto. Če se jima bodo sanje uresničile, bo obred potekal v njuni novoustanovljeni cerkvi.