Ko so jo povprašali, ali lahko vse skupaj bolj natančno razloži, je dodala: »Ne povejte Bennyju (Benny Medina je njen menedžer, op. p.), da razmišljam o tem, a čutim, da bi to lahko bil moj zadnji album. Seveda tega ne morem zatrditi, držim se načela 'nikoli ne reci nikoli', a v tem trenutku tako čutim. V ta album sem vložila srce in dušo, zato se počutim na neki način izpraznjeno.«

This is me... Now bi nemara lahko opisali tudi kot nadaljevanje albuma This is me... Then iz leta 2002, se pa oboževalci Jennifer Lopez vseeno lahko veselijo vsaj tega, da naj bi pevka menda resno razmišljala o daljši koncertni turneji, saj si pesmi z novega albuma želi izvajati tudi v živo, ker naj bi bile za to kot naročene. »Svoji ekipi sem že večkrat povedala, da morajo razumeti, da bom te pesmi izvajala v živo, na odru. Zares si bolj kot kar koli drugega želim, da bi lahko znova koncertirala. In prepričana sem, da že dolgo nisem imela materiala, ki bi bil bolj primeren za koncertne odre, kot so pesmi z novega albuma,« je še povedala Jennifer Lopez, ki je serijo koncertov nazadnje izvedla leta 2019.