No, če vam ni jasno, razložimo: nova vplivna članica uprave RTV Slovenija bo poslej dajala denar za oddaje tipa V petek zvečer, kjer bodo harmonikarji in drugi čuki pod vodstvom raznih modrijanov predvsem »zabavali« ljudi in jim »dvigali moralo«. Medtem pa bodo morali ustvarjalci informativnih oddaj, ki, kot je znano, ljudi predvsem »delijo«, po denar za svoje oddaje očitno na kakšno spletno platformo oziroma v »nabirko«, kot smo temu včasih učeno rekli.