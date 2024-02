Etablirani politiki in mediji, ki jih marsikdo šteje za podkupljene in del globalne zarote, pa ob tem prilivajo olje na ogenj, ko množice označijo za nevedne. Sicer maloštevilnim, a vplivnim in manj subvencioniranim malim kmetom urbani politiki zaradi okoljskih in podnebnih razlogov otežujejo iztrebljanje škodljivcev, pri tem ne ponudijo alternative, pridelki so oskubljeni – seveda bodo kmetje volili radikalno. Ob vsem tem pa urbana »fina« politika govori »čuječno oziroma woke«, recimo o feministični zunanji politiki, aktivno spreminja jezik, da bi ta bil »nespolen«, staršem, ki jih skrbi, da bodo njihovi otroci znali manj, ker ponekod kar tretjina učencev ne zna nemško, zabrusi, da so nerazgledani, če ne celo rasisti. Tudi ta odtujenost je razlog, in verjetno ni nepomemben, za nadaljnji vzpon radikalnosti.

V svetu, kjer etablirana politika ne zna ubrati »narativa«, ki bi »naslavljal« težave »folka«, ki je vzvišena, birokratska in oddaljena od življenja ter »woke«, hkrati pa marsikje tudi skorumpirana, sta skrb in tesnoba upravičeni. Če Ruparjevim zabrusite, da so drhal, ste padli v Ruparjevo past. x finance.si