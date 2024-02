Organizacija-zveza (najnovejši dostopni podatki) ima 82 kolektivnih članov, to je združenj in društev, ki so razčlenjena na 705 krajevnih organizacij in povezana v 14 pokrajinskih svetov. V združenjih je 42.000 članov. Najvišji organ zveze je glavni odbor, izvršni organ pa predsedstvo s svetom in komisijami in odbori v posvetovalni vlogi za posamezna področja. Zveza s kritiko in predlogi aktivno sodeluje z državnimi organi, tvorno pa tudi z veteranskimi organizacijami 1991 ter z drugimi organizacijami v zadevah skupnega interesa. Osnovna enota organizacije je združenje borcev za vrednote NOB. Združenja so registrirana kot samostojna društva, ki delujejo na območjih vseh upravnih enot v Sloveniji.

Zakaj tole pismo? Sam sem član ZBV NOB Šenčur. V vojni sem izgubil mnoge sorodnike, tudi strica ter očeta. Zato mi ni vseeno, kako se ohranja spomin na žrtve okupatorja ali opomin na zločine domačih izdajalcev.

ZBV NOB je nedvomno zelo aktivna pri organizaciji mnogih spominskih svečanostih, posvečenih NOB. Žal se teh svečanosti udeležuje bolj malo ljudi. Pri čemer prevladujejo starejši državljani ter državljanke. Kje so mladi? Pri zadnji svečanosti pri nas v Šenčurju ob spominu na 40 ustreljenih talcev ne vem, če je bilo prisotnih 0,1 % prebivalcev Šenčurja, od tega verjetno nihče mlajši od 50 let. Podobno sliko sem zaznal pri podobnih dogodkih.

Kruta resnica je, da mladih NOB ne zanima, ali pa so zaradi ideološko opranih možganov s strani določene politike ali RKC celo negativno razpoloženi do NOB. Člani ZZB NOB se, zlasti na terenu, staramo. Novih, mladih ni. S tem trendom bo aktivnost združenja, vsaj terenska, počasi ugasnila. In to je je seveda slaba napoved.

Kje vidim rešitev?

Najprej je treba poudariti množičnost naše organizacije: kolektivni člani, to je združenja in društva, so razčlenjena na 705 krajevnih organizacij in povezana v 14 pokrajinskih svetov. V združenjih je 42.000 članov. Terenska organizacija, ki bi jo nam zavidala marsikatera politična stranka. S tem v mislih bi morda veljalo razmisliti o novi paradigmi naše organizacije. Predlagam, da se iz združenja preimenujemo v Gibanje za vrednote NOB. Pri čemer bi jasno še dalje skrbeli za pomnike NOB. Vendar bi se naše delo osredotočilo na udejanjanje vrednot NOB (domoljubje, svobodomiselnost, protinacifašizem oziroma nasprotovanje novim pojavom nacizma in fašizma, narodova suverenost, tovarištvo, enakopravnost, solidarnost, humanost, poštenost, socialna pravičnost in vse druge vrednote, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic). To so univerzalne vrednote in bi lahko predstavljale tudi izziv za bodoče mlade člane. Lahko tudi za konkretne izzive, kot so sprejemanje in integracija migrantov, uspešnejše razkrivanje pedofilije v RKC, zaposlovanje ali ustrezno izobraževanje mladih, stanovanjski problemi itd. Saj bi bili novi mladi člani vir za nove, sveže ideje. Potrebovali bi torej podmladek ZBV NOB.

Z ustreznim, zagnanim vodstvom bi lahko ta cilj dosegli v ne tako oddaljeni prihodnosti in morda povečali članstvo na 100.000 oseb. Postali bi močna in prepoznavna leva politična sila.

Stanislav Šuškovič, Šenčur