Fotografije so iz Celja, kjer so na traktorje obesili napise: Od kmetovanja nas živi malo, od kmetijstva pa čisto vsak; ali: Brez kmeta ni hrane; enega od sloganov so si izposodili od kmetov, ki protestirajo na Poljskem: Brez kmeta bi bil lačen, nag in trezen.

Tatjana Pihlar, naša novinarka in izjemna poznavalka kmetijske problematike, v današnjem članku med drugim piše: »Organizator današnjega kmečkega protesta uradno ni znan, zato tudi ni znano, kdo bo prevzel odgovornost, če bo šlo morebiti kaj narobe. Ni jasno niti to, kaj hočejo civilne iniciative in posamezni jurišniki doseči z novim traktorskim protestom. Kaže, da gre za protest zaradi protesta in da je v ospredju želja po ustvarjanju kaosa.«

Načeloma kmetijske organizacije s protesti opozarjajo na nevzdržen položaj tako za kmetovanje kot za gospodarstvo. Napovedujejo organizirano stopnjevanje protestnih dejavnosti, če se do torka ne bodo sešli z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem. Mladi kmet Marko Kreft je za MMC povedal, da oblikujejo še dodatne zahteve, s katerimi želijo dopolniti seznam pogajalskih zahtev do vlade, med njimi so zaščita kmetijskih zemljišč, zmanjšanje birokracije in med drugim stalen umik štiriodstotne prahe.