V stranki SDS verjamejo, da ima država pod aktualno vlado predvsem težave z netransparentnim vodenjem javnih zadev. Poslanci in poslanke so tako včeraj razpravljali o priporočilih v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji. Predsednik stranke SDS Janez Janša je uvodoma dejal, da je dal povod za sejo kar sam predsednik vlade Robert Golob s tem, ko je ob srečanju z generalno direktorico Unesca Audrey Azoulay priznal, da imajo v koaliciji krizo zaradi korupcije. »Tako najbrž ni treba obtoževati opozicije, zakaj je sklicala to sejo,« je dodal.

V SDS ne verjamejo razlagam o spornem nakupu

Ključni očitek, ki mu je pozornost namenil tudi Janša, je sporni nakup sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, zaradi katerega je prejšnji teden odstopila ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. V SDS ne verjamejo razlagam, po katerih naj bi bili za sporni nakup krivi zgolj uradniki na ministrstvu ali generalni sekretar ene od koalicijskih strank. »Vi trdite, da od vrat ministra za pravosodje naprej nihče ni odgovoren. Če kupimo to razlago, potem se postavi vprašanje, koliko takšnih okostnjakov je še v omari te vlade, če lahko neke službe 'naštrikajo' neko zadevo, za katero gre denar iz proračunske rezerve namesto v sklad za obnovo po poplavah za nakup propadajoče stavbe,« je dejal prvak največje opozicijske stranke. »Če javnosti in pristojnim organom prodajate to razlago, potem je treba opraviti forenzično preiskavo vseh podobnih prerazporeditev sredstev vseh takšnih nakupov, ker ni nobene garancije, da je pri ostalih zadevah to preverjanje delovalo,« je dodal.

Sedemurna razprava

Ministrica za pravosodje v odstopu Dominika Švarc Pipan je v predstavitvi stališča vlade na izredni seji DZ izpostavila sporne prakse prejšnje vlade in ocenila, da seja ni bila sklicana z namenom boja proti korupciji, pač pa je vanjo vključena interpelacija zoper njo. Obregnila se je ob ministra za notranje zadeve pretekle vlade Aleša Hojsa, ki da je nepreklicno odstopil, a je takratni premier Janez Janša odstop kljub pravilom poslovnika DZ do konca mandata vlade »držal v predalu«. Zdi se ji, da je sklic izredne seje prikladen, saj želi opozicija z njim odvračati pozornost od dejstva, da je prejšnja Janševa vlada storila vse, da bi uničila ali pa vsaj paralizirala učinkovitost delovanja sistema organov, odgovornih za odkrivanje, preiskovanje in pregon korupcijskih praks.

Po mnenju NSi imamo v Sloveniji vse instrumente za pregon korupcije, vendar se ta še vedno preganja premalo učinkovito in prepočasi, je v imenu poslanske skupine dejal Janez Žakelj. Obregnil se je ob organe pregona. »Nedopustno je, da ostanejo sumi koruptivnih ravnanj neraziskani, da zadeve zastarajo in da padejo zaradi postopkovnih napak,« je izpostavil. Po njegovem mnenju pa se premier vlade vmešava v delo policije in se izogiba pričanju pred preiskovalno komisijo in pred komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Zato po mnenju NSi ni čudno, da korupcija v Slovenji cveti.

Pripravlja se nova interpelacija vlade

V SD so dejali, da z bojem proti korupciji mislijo resno, je izpostavil Jani Prednik, to pa podkrepil tudi z dejstvom, da je zaradi spornega milijonskega nakupa prišlo do odhoda več akterjev, povezanih s stranko. »Zato je vodstvo stranke napovedalo tudi kolektivni odstop. Pa ne iz krivdnih razlogov, temveč zaradi ohranjanja najvišjih standardov integritete ne glede na ceno, ki jih visoki standardi terjajo, in ne glede na to, v kateri valuti je njihova cena izražena,« je dodal.

V SDS so napovedali, da je včerajšnja seja le uvod v nadaljnje korake. Janša pa je omenil tudi možnost vnovične interpelacije celotne vlade in dodal: »Pravzaprav se vsak teden zgodi toliko stvari, da bi morali imeti odprto interpelacijo.« Po njegovih besedah v SDS interpelacijo celotne vlade že pripravljajo. Tokrat se bodo osredotočili na strateške stvari, je povedal in dodal: »Namen tega, kar počnemo, ni zgolj to, da opozicija opravlja svojo ustavno vlogo in opozarja na napake vladajočih, naš namen je tudi, da preprečimo, da bi ta vladna koalicija situacijo tako poslabšala, da se je ne bi dalo rešiti niti v naslednjem mandatu.«. Kdaj bodo interpelacijo vložili, ni razkril.

V SDS so pripravili tudi predlog priporočil vladi za izboljšanje stanja na področju boja proti korupciji, a jih je v torek zavrnil že pristojni odbor za pravosodje, zato o njih včeraj niso glasovali.

*** Vi trdite, da od vrat ministra za pravosodje naprej nihče ni odgovoren. Če kupimo to razlago, potem se postavi vprašanje, koliko takšnih okostnjakov je še v omari te vlade. Janez Janša, predsednik SDS