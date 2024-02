Bojana Beović in Zdravniška zbornica pa sta se raje postavila na stran manjšine in ne večine zdravnikov, ki je delala. Namesto da bi zdravniki, ki niso stavkali, pač pa delali, vršili pritisk na stavkajoče, je bilo ravno obratno. In če ne bi skoraj vseh bolnišnic in zdravstvenih zavodov vodili zdravniki, ki so cehovsko solidarni – saj vemo, da vrana vrani ne izkljuje oči – bi morali direktorji zoper stavkajoče sprožiti tožbe zaradi povzročene škode. Zaradi odpadlih pregledov, preiskav in operacij vsi našteti zavodi in bolnišnice ne bodo imeli dovolj prihodkov, da bi pokrili vse fiksne in režijske stroške, saj je treba plačati tudi vse medicinske sestre in ostalo osebje, ki zaradi stavke zdravnikov niso mogli delati. Sledile bodo izgube v bolnišnicah in zavodih, ki pa jih bomo na koncu zopet pokrivali vsi mi davkoplačevalci iz proračuna.

Stavkajoče zdravnike bi še vprašal, zakaj ne stavkajo na cesti, kot so to počeli pacienti ob svoji stavki, kot to počnejo kmetje in še kdo, pač pa stavkajo lepo na toplem, in še to jim plačujemo mi? Dvomim, da bi v primeru stavkanja na cesti trajala stavka toliko časa. Predstojniki na klinikah in v zavodih bi morali stavkajočim enostavno reči, da v kolikor ne mislijo opravljati svojega dela, naj zapustijo svoje delovno mesto in gredo, kamor hočejo. Pa da jih potem vidim, koliko časa bodo še vztrajali z neupravičeno stavko. Vsem tistim stavkajočim zdravnikom, ki so preklicali soglasja za nadurno delo, pa bi morali preklicati soglasja za delo v drugih ustanovah ali pri zasebnikih in koncesionarjih.

Sprašujem se tudi, kako lahko neki anesteziolog primerja plačilo ure svoje pripravljenosti več kot 14 €, ko denimo lahko doma leži, gleda TV ali počne, kar hoče, z delom snažilke, ki dela in mu čisti stanovanje, ker to mora početi, saj ima zagotovo minimalno plačo, da lahko preživi svojo družino? Res so stavkajoči zdravniki revčki, kar smilijo se mi. Vedite, da nas je večina na strani vlade, kateri sporočamo: vztrajajte do konca in nikar jim ne plačujte brezdelja.

Najbolj zanimivo pa je, da vse zdravniške stavke potekajo takrat, ko Janša ni v vladi, iz česar je več kot očitno, kdo jih vzpodbuja. Saj je moto SDS-a znan: čim slabše za narod, tem boljše za SDS.

Janez Zupan, Domžale