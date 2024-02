V sporočilu so navedli, da odločitve o prekinitvi dostave hrane na sever Gaze niso sprejeli zlahka. »Vemo, da to pomeni, da se bodo razmere na tem območju še poslabšale in da bo zaradi lakote umrlo še več ljudi,« je sporočila organizacija.

WFP je sicer v nedeljo po treh tednih premora ponovno začel dobavljati humanitarno pomoč na sever Gaze, a so delo organizacije oteževali nemiri in spopadi na severu palestinske enklave. Mnogi so plezali na njihove tovornjake s hrano in nekatere tudi v celoti izropali. Prišlo je tudi do spopadov, eden od voznikov tovornjaka pa je bil pretepen.

WFP, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Sklad ZN za otroke (Unicef) so sicer že v ponedeljek pozvale k varnemu, neoviranemu in trajnemu dostopu do humanitarne pomoči.

Opozorile so tudi, da bi zaradi hudega pomanjkanja hrane, vse večje podhranjenosti in hitrega širjenja bolezni kmalu lahko prišlo do ogromnega porasta števila smrti otrok v Gazi. Po skupni oceni agencij je v Gazi najmanj 90 odstotkov otrok, mlajših od pet let, zbolelo za eno ali več nalezljivimi boleznimi.