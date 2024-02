Znanilce pomladi bodo obiskovalci lahko spoznavali na različne načine. Vse tri festivalske dni bo potekala prodajna razstava zvončkov, prav tako bo festivalska stalnica dogodek Raziskovalna beležnica gospoda Zvončka, na katerem se bo od petka do nedelje mogoče v tropski rastlinjak na raziskovanje podati z beležnico v rokah. Dogodivščina se konča z rešitvijo vseh vprašanj in nalog v raziskovalni beležnici, za nagrado pa bodo obiskovalci prejeli lonček s pravimi zvončki.

V petek med 11. in 13. uro ter med 17. in 19. uro bodo na brezplačnem dogodku s študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje​ nastajale botanične ilustracije zvončkov, med 15. in 18. uro pa se bo odvijala tudi brezplačna poslikava obrazov otrok, prav tako brezplačna bo predstavitev zbirke varietet navadnega malega zvončka. Ob 16. uri bo potekal vodeni ogled Zgodnja pomlad v Botaničnem vrtu, kjer se bo za vstopnino 4 evre mogoče sprehoditi med različnimi vrstami in sortami zvončkov ter spoznavati še druge spomladanske rastline. Ob 17. uri bo na sporedu delavnica Spoznajmo zvončke in jih posadimo!, kjer bodo udeleženci v glinene lončke, ki jih bodo prej poslikali, posadili prave zvončke. Udeležba znaša 5 evrov.

Zvončkom bo s pestrim programom v Botaničnem vrtu posvečena tudi sobota. Na ta dan se bosta med drugim odvili dve predavanji. O zvončkih v luči podnebnih sprememb bo ob 10. uri govoril dr. Jože Bavcon, uro kasneje bo potekalo predavanje dr. Blanke Ravnjak z naslovom Zvončki v hortikulturi. Poleg drugih dogodkov bo obiskovalcem popoldne na voljo ustvarjalna delavnica, na kateri bo s pomočjo žic in volne mogoče izdelati zvončke ter jih nato »posaditi« v izdelane papirnate cvetlične lončke. Vstopnina za delavnico je 5 evrov. Tudi nedelja bo v Botaničnem vrtu namenjena festivalu. Natančen urnik, ki se med festivalskimi dnevi razlikuje, si je mogoče ogledati na spletni strani Botaničnega vrta.