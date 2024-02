Mislim svoje mesto: Mesto kratkih poti

Osrednja Slovenija je zadnja leta spet začela odkrivati Trst. Mesto nam je domače, a vseeno dovolj drugačno od Ljubljane, da nam je zanimivo. Se lahko od njega tudi kaj naučimo? Trst se je bliskovito razvijal od sredine 18. do začetka 20. stoletja, zadnje stoletje pa bolj ali manj izgublja tako pomen kot prebivalce. Pred sto leti je v mestu živelo okoli 240.000 prebivalcev, danes jih je le še okoli 200.000. V Ljubljani se je v istem obdobju prebivalstvo povečalo za skoraj petkrat. Povprečna starost prebivalcev je 46 let, štiri leta več, kot je povprečje v Italiji, starejših od 65 let je skoraj tri desetine.